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Пентагон не стал уточнять, встретятся ли Шойгу и Мэттис на Филиппинах
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    Пентагон не стал уточнять, встретятся ли Шойгу и Мэттис на Филиппинах

    4:29  20 Октября 2017
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    Пентагон не стал уточнять, встретятся ли Шойгу и Мэттис на Филиппинах

    Вашингтон, 20 октября. Пентагон пока не стал сообщать, планируется ли встреча министра обороны США Джеймса Мэттиса и его российского коллеги Сергея Шойгу на Филиппинах. 

    Шойгу и Мэттис в начале следующей недели примут участие в заседании министров обороны объединения «АСЕАН+» в Маниле. В эти выходные Мэттис отправится туда из США, уточнила пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт. 

    Сотрудник пресс-службы Пентагона, который будет сопровождать Мэттиса в поездке, сообщил ТАСС, что точная программа двусторонних контактов Мэттиса еще не готова, а значит, говорить о его встрече с российским коллегой преждевременно. 

    Автор: Алексей Громов
    #шойгу #пентагон #мэттис
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