Уличные гонки стали причиной наезда на людей в Харькове — Геращенко
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Харьков, 20 октября. Советник главы МВД Украину Антон Геращенко заявил, что причиной наезда на людей в Харькове стали уличные гонки.
По мнению Геращенко, в пользу этого говорят обстоятельства инцидента, при котором погибли пять человек.
В Facebook советника подчеркивается, что на видеозаписи ДТП видно, что сидевшая за рулем девушка даже не сделала попытку остановиться перед тем, как врезалась в стоящих на тротуарах людей. К посту он прикрепил видео, состоящее из записей с двух камер наблюдения, сообщает телеканал 360.
Добавим, что виновницей ДТП в Харькове стала 20-летняя Алена Зайцева.