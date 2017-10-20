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Весь мир
Глава МИД Финляндии допустил, что страна может вступить в НАТО
Весь мир
Глава МИД Финляндии допустил, что страна может вступить в НАТО
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    Глава МИД Финляндии допустил, что страна может вступить в НАТО

    3:22  20 Октября 2017
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    Глава МИД Финляндии допустил, что страна может вступить в НАТО

    Хельсинки, 20 октября. Глава Министерства иностранных дел Финляндии Тимо Сойни заявил, что не исключает вероятность того, что страна может присоединиться к Североатлантическому альянсу.

    «Мы не должны исключать возможность вступления в НАТО. Любая страна должна иметь такую возможность, поэтому нам и важна политика открытых дверей», — цитирует Сойни газета «Коммерсант».

    Вместе с тем, он отметил, что на данный момент правительство страны считает вопрос о вступлении в НАТО неактуальным.

    Ранее Газета.ру сообщала, что министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с главой МИД Финляндии Тимо Сойни в рамках сессии Совета Баренцева/Евроарктического региона в Архангельске.

    Автор: Ирина Новикова
    #нато #финляндия #тимо сойни
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