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Газизов: Рано говорить о введении системы видеоповторов в РФПЛ
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    Газизов: Рано говорить о введении системы видеоповторов в РФПЛ

    2:58  20 Октября 2017
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    Газизов: Рано говорить о введении системы видеоповторов в РФПЛ

    Москва, 20 октября. Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов заявил, что говорить о введении системы видеоповторов в российской премьер-лиге на данный момент преждевременно.

    Он отметил, что соответствующее решение действительно было принято правлением РФПЛ. Но его практическая реализация сопряжена с организационными и финансовыми трудностями. Кроме того, санкционировать нововведение должны уполномоченные представители ФИФА.

    Необходимо не только закупить соответствующее оборудование, но и провести обучение специалистов, сказал Газизов в интервью для газеты «Известия».

    Ранее сообщалось об уверенной победе питерского «Зенита» над норвежским «Русенборгом» в рамках третьего тура Лиги Европы.

    Автор: Сергей Свазовский
    #футбол #россия #уфа #рфпл #видеоповторы #газизов
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