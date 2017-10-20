Газизов: Рано говорить о введении системы видеоповторов в РФПЛ

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Москва, 20 октября. Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов заявил, что говорить о введении системы видеоповторов в российской премьер-лиге на данный момент преждевременно.

Он отметил, что соответствующее решение действительно было принято правлением РФПЛ. Но его практическая реализация сопряжена с организационными и финансовыми трудностями. Кроме того, санкционировать нововведение должны уполномоченные представители ФИФА.

Необходимо не только закупить соответствующее оборудование, но и провести обучение специалистов, сказал Газизов в интервью для газеты «Известия».

Ранее сообщалось об уверенной победе питерского «Зенита» над норвежским «Русенборгом» в рамках третьего тура Лиги Европы.