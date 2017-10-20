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Новый административный регламент ГИБДД вступает в силу с 20 октября
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    Новый административный регламент ГИБДД вступает в силу с 20 октября

    2:50  20 Октября 2017
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    Новый административный регламент ГИБДД вступает в силу с 20 октября

    Москва, 20 октября. Новый административный регламент ГИБДД вступает в законную силу с 20-го октября. Об этом сообщает ТАСС.

    Следует отметить, что из регламента исключена норма, запрещавшая сотрудникам ДПС препятствовать фото- и видеосъемке их действий.

    Тем не менее, граждане не лишены права фиксировать свое общение с представителями правопорядка. Запрета на видеосъемку в регламенте нет, указывает ТАСС.

    Ранее Газета.ru сообщала о страшном ДТП в Харькове, ставшем результатом гонок.

    Автор: Cергей свазовский
    #гибдд #дпс #регламент #новый регламент #съемка
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