Новый административный регламент ГИБДД вступает в силу с 20 октября
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Москва, 20 октября. Новый административный регламент ГИБДД вступает в законную силу с 20-го октября. Об этом сообщает ТАСС.
Следует отметить, что из регламента исключена норма, запрещавшая сотрудникам ДПС препятствовать фото- и видеосъемке их действий.
Тем не менее, граждане не лишены права фиксировать свое общение с представителями правопорядка. Запрета на видеосъемку в регламенте нет, указывает ТАСС.
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