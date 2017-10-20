ФАС хочет ограничить долю государства в банковской системе РФ

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Москва, 20 октября. Заместитель начальника управления контроля финансовых рынков Федеральной антимонопольной службы Лилия Беляева рассказала, что ФАС готовит предложения по ограничению дальнейшего увеличения доли государства в банковской системе.

По словам Беляевой, о снижении нынешней доли речи не идет.

В материале газеты «Известия» отмечается, что в Государственной думе поддержали данную инициативу.

Добавим, что, согласно оценке аналитиков, в настоящее время доля государства в российских банках составляет 66%.

Ранее Газета.ру сообщала, что заместитель главы Федеральной антимонопольной службы России Сергей Пузыревский заявил, что роуминг в стране может быть отменен до начала 2018 года.