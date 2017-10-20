ФАС хочет ограничить долю государства в банковской системе РФ
В Избранное
Москва, 20 октября. Заместитель начальника управления контроля финансовых рынков Федеральной антимонопольной службы Лилия Беляева рассказала, что ФАС готовит предложения по ограничению дальнейшего увеличения доли государства в банковской системе.
По словам Беляевой, о снижении нынешней доли речи не идет.
В материале газеты «Известия» отмечается, что в Государственной думе поддержали данную инициативу.
Добавим, что, согласно оценке аналитиков, в настоящее время доля государства в российских банках составляет 66%.
Ранее Газета.ру сообщала, что заместитель главы Федеральной антимонопольной службы России Сергей Пузыревский заявил, что роуминг в стране может быть отменен до начала 2018 года.