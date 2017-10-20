Минфин РФ создаст формулу расчета минимальных цен на алкоголь

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Москва, 20 октября. Министерство финансов РФ должно разработать унифицированный механизм определения минимальных розничных цен на алкогольные напитки — водку, игристые вина, коньяк и тихие вина.

Сообщается, что данное поручение дал ведомству вице-премьер РФ Александр Хлопонин, являющийся куратором алкогольной отрасли.

В материале газеты «Известия» отмечается, что речь идет о разработке унифицированной формулы с объективными параметрами, которая позволит раз в год пересматривать минимальные цены на напитки.

Поручение должно быть выполнено до конца ноября.

Ранее Газета.ру сообщала, что в Минфине выступили против снижения НДС на фрукты и ягоды.