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Минфин РФ создаст формулу расчета минимальных цен на алкоголь
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    Минфин РФ создаст формулу расчета минимальных цен на алкоголь

    2:40  20 Октября 2017
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    Минфин РФ создаст формулу расчета минимальных цен на алкоголь

    Москва, 20 октября. Министерство финансов РФ должно разработать унифицированный механизм определения минимальных розничных цен на алкогольные напитки — водку, игристые вина, коньяк и тихие вина.

    Сообщается, что данное поручение дал ведомству вице-премьер РФ Александр Хлопонин, являющийся куратором алкогольной отрасли.

    В материале газеты «Известия» отмечается, что речь идет о разработке унифицированной формулы с объективными параметрами, которая позволит раз в год пересматривать минимальные цены на напитки.

    Поручение должно быть выполнено до конца ноября.

    Ранее Газета.ру сообщала, что в Минфине выступили против снижения НДС на фрукты и ягоды.

    Автор: Ирина Новикова
    #алкоголь #минфин рф #минимальная розничная цена
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