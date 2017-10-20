Корнилов объяснил, чем «Михомайдан» отличается от Майдана 2013 года

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Москва, 20 октября. Донецкий политолог Владимир Корнилов провел параллели между проходящей в эти дни акцией у здания Верховной рады и началом Майдана 2013 года, обратив внимание на их сходство.

В эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» Корнилов отметил, что в последнее время часто слышит снисходительные замечания о проходящей у стен Рады акции, организованной экс-губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили. Донецкий политолог обратился к людям, позволяющим себе высказывания подобного рода, с просьбой обратить внимание на то, что Майдан 2013 года начинался примерно так же.

«Обратите внимание, насколько точно, чуть ли не слово в слово, те, кто поддерживает Порошенко, повторяют все то, что и сторонники Януковича в первые дни Майдана 2013 года», — подчеркнул Корнилов.

Также политолог обратил внимание на то, что происходящее сейчас сравнивают не с началом Евромайдана, а с его апофеозом, который пришелся на зиму уже 2014 года.

«А как начиналось? Начиналось с двух-трех палаток на Майдане Незалежности (Площади Независимости в центре Киева — прим. ФАН), которые — заметьте — сам Яценюк назвал провокацией. Открещивались политики от этого. Начиналось с еще более жиденьких акций на фоне этих. И тогда тоже все смеялись, особенно первые дни: раз разогнали, второй раз разогнали, попытались Кабмин штурмовать, превратилось все в фарс. И постепенно все это нарастало, нарастало…» — напомнил Корнилов.

Между нынешними событиями и событиями четырехлетней давности донецкий политолог увидел и важное отличие.

«В чем отличие вот этих первых акций от тех первых акций Майдана 2013 года? В том, что тогда в первые часы появились с желтыми повязками и волчьими крюками молодчики, вооруженные кольями, ну и с кастрюлями на голове, и больше у них ничего не было. А сейчас вышли боевики батальона «Донбасс», с нашивками «Донбасс», «Правый сектор»1 (запрещенная в России экстремистская организация — прим. ФАН) и так далее, пусть даже еще без нашивок, но которые уже имеют опыт за плечами, которые уже повоевали и у которых есть оружие», — отметил Корнилов.

1 Организация запрещена на территории РФ.