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Политика
Крымский вопрос решен — экс-глава МИД Латвии
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    Крымский вопрос решен — экс-глава МИД Латвии

    2:14  20 Октября 2017
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    Крымский вопрос решен — экс-глава МИД Латвии

    Сочи, 20 октября. Бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс считает, что Крым является частью России, и этот вопрос решен окончательно.

    Юрканс назвал непродуктивным прозвучавшее накануне предложение президента Чехии Милоша Земана о выплате Украине компенсации за потерю полуострова. Латвийский дипломат убежден, что Крым не может быть предметом торга.

    «Крымский вопрос решен» —  сказал бывший глава МИД Латвии.

    Юрканс также отметил, что Рига остро нуждается в налаживании отношений с Москвой. Санкции против России оказывают негативное влияние на латвийскую экономику, подчеркнул дипломат, слова которого цитирует газета «Известия».

    Ранее о негативном отношении к антироссийским санкциям заявили также представители немецкого бизнеса. Они считают, что ограничительные меры против РФ политически мотивированы и существуют в интересах США, — пишет RT.

    Автор: Сергей Свазовский
    #санкции #россия #крым #мид латвии #крымский вопрос #юрканс
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