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Сочи, 20 октября. Бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс считает, что Крым является частью России, и этот вопрос решен окончательно.

Юрканс назвал непродуктивным прозвучавшее накануне предложение президента Чехии Милоша Земана о выплате Украине компенсации за потерю полуострова. Латвийский дипломат убежден, что Крым не может быть предметом торга.

«Крымский вопрос решен» — сказал бывший глава МИД Латвии.

Юрканс также отметил, что Рига остро нуждается в налаживании отношений с Москвой. Санкции против России оказывают негативное влияние на латвийскую экономику, подчеркнул дипломат, слова которого цитирует газета «Известия».

Ранее о негативном отношении к антироссийским санкциям заявили также представители немецкого бизнеса. Они считают, что ограничительные меры против РФ политически мотивированы и существуют в интересах США, — пишет RT.