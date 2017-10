Российские С-400 меняют правила игры на Ближнем Востоке — эксперт

В Избранное

Вашингтон, 20 октября. Американское издание The National Interest утверждает, что российские зенитно-ракетные системы С-400 «Триумф» меняют правила игры на Ближнем Востоке.

В материале под названием: Russia's S-400 Is a Game Changer in the Middle East (and America Should Worry) («Российские С-400 меняют правила игры на Ближнем Востоке (и Америке стоит побеспокоиться)» говорится, что США не могут ничего противопоставить российским С-400, потому что «Триумф» может запускать ракеты-перехватчики разных типов, а американские системы Patriot — только одну зенитную ракету.

Кроме того, по словам эксперта по исследованиям воздушно-космического пространства доктора Карло Коппа, С-400 могут быть оснащены радиолокаторами обнаружения и захвата, способными обнаружить и уничтожить самолеты-невидимки F-22 и F-35.

Отмечается также, что серьезным ударом для Соединенных Штатов стало решение Саудовской Аравии о приобретении С-400.