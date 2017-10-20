Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Глава МИД Финляндии допустил, что страна может вступить в НАТО
Весь мир
Российские С-400 меняют правила игры на Ближнем Востоке — эксперт
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Российские С-400 меняют правила игры на Ближнем Востоке — эксперт

    2:27  20 Октября 2017
    37

    Российские С-400 меняют правила игры на Ближнем Востоке — эксперт

    Вашингтон, 20 октября. Американское издание The National Interest утверждает, что российские зенитно-ракетные системы С-400 «Триумф» меняют правила игры на Ближнем Востоке.

    В материале под названием: Russia's S-400 Is a Game Changer in the Middle East (and America Should Worry) («Российские С-400 меняют правила игры на Ближнем Востоке (и Америке стоит побеспокоиться)» говорится, что США не могут ничего противопоставить российским С-400, потому что «Триумф» может запускать ракеты-перехватчики разных типов, а американские системы Patriot — только одну зенитную ракету.Российские С-400 меняют правила игры на Ближнем Востоке — эксперт

    Кроме того, по словам эксперта по исследованиям воздушно-космического пространства доктора Карло Коппа, С-400 могут быть оснащены радиолокаторами обнаружения и захвата, способными обнаружить и уничтожить самолеты-невидимки F-22 и F-35.

    Отмечается также, что серьезным ударом для Соединенных Штатов стало решение Саудовской Аравии о приобретении С-400.

    Автор: Ирина Новикова
    #сша #с-400 #ближний восток
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Пушков: Путин напомнил, что геополитическое насилие разрушает мировой порядок

        Пушков: Путин напомнил, что геополитическое насилие разрушает мировой порядок

        20:12   19 Октября 2017
        135
        Путин: Террористов в Сирии в ближайшее время добьем

        Путин: Террористов в Сирии в ближайшее время добьем

        18:57   19 Октября 2017
        600
        Путин: Сложные узлы нужно не разрубать, а распутывать

        Путин: Сложные узлы нужно не разрубать, а распутывать

        17:01   19 Октября 2017
        142
        «Киев, вставай!»: на что жалуются и к чему призывают лидеры нового Майдана

        «Киев, вставай!»: на что жалуются и к чему призывают лидеры нового Майдана

        13:18   19 Октября 2017
        4714