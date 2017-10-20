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Торговые сети могут начать штрафовать за нарушение условий хранения продуктов
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    Торговые сети могут начать штрафовать за нарушение условий хранения продуктов

    2:01  20 Октября 2017
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    Торговые сети могут начать штрафовать за нарушение условий хранения продуктов

    Москва, 20 октября. Минсельхоз РФ разрабатывает предложения о наказании торговых сетей за нарушение правил хранения продуктов.

    Сообщается, что подготовкой предложений по решению этой проблемы займется новая рабочая группа по взаимодействию поставщиков продовольственных товаров и торговых сетей. В материале газеты «Известия» говорится, что в состав группы вошли представители Минсельхоза, отраслевых союзов, объединяющих производителей продуктов, а также крупных торговых сетей.

    Одним из вопросов, которые рассмотрит рабочая группа станет введение штрафов для торговых сетей и возможность отмены штрафов для производителей.

    Ранее Газета.ру сообщала, что глава Минсельхоза Александр Ткачев попросил депутатов Госдумы поддержать инициативу министерства по снижению налога на добавленную стоимость на фрукты и ягоды.

    Автор: Ирина Новикова
    #продукты #минсельхоз рф #торговые сети
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