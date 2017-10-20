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Путин встретился с участниками Всемирного молодежного фестиваля в Сочи
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    Путин встретился с участниками Всемирного молодежного фестиваля в Сочи

    2:00  20 Октября 2017
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    Путин встретился с участниками Всемирного молодежного фестиваля в Сочи

    Сочи, 20 октября. Президент России Владимир Путин встретился с участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.

    Отмечается, что российский лидер нашел время для общения с участниками форума по окончании заседания клуба «Валдай».

    Путин прибыл в кафе олимпийского парка в Сочи. Глава государства интересовался, нравится ли участникам ВФМС, хороши ли условия их проживания.

    Студенты также задали Путину различные вопросы, пишет Газета.ru.

    Автор: Cергей свазовский
    #путин #сочи #фестиваль молодежи #вфмс2017
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