Путин встретился с участниками Всемирного молодежного фестиваля в Сочи

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Сочи, 20 октября. Президент России Владимир Путин встретился с участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.

Отмечается, что российский лидер нашел время для общения с участниками форума по окончании заседания клуба «Валдай».

Путин прибыл в кафе олимпийского парка в Сочи. Глава государства интересовался, нравится ли участникам ВФМС, хороши ли условия их проживания.

Студенты также задали Путину различные вопросы, пишет Газета.ru.