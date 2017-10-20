Новорожденных в РФ будут выписывать из роддома с подарками от государства

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Москва, 20 октября. Российские чиновники предлагают делать новорожденным подарки от государства. Такой пункт есть в проекте плана основных мероприятий к Десятилетию детства, который разработал Минтруд.

Минтруд разработал проект плана основных мероприятий до 2020 года в рамках Десятилетия детства, который может вступить в силу уже в 2018 году. Согласно проекту, каждый новорожденный в стране будет получать подарок, который вручат матери при выходе из роддома.

Президент Владимир Путин ранее поручил кабмину утвердить план основных мероприятий до 2020 года. С инициативой «Подарок новорожденному» выступила Общественная палата.

Пресс-секретарь Минпромторга Залина Корнилова сообщила «Известиям», что в ведомстве считают, что инициатива позволит не только поддержать отечественного производителя, но и станет стимулом для улучшения демографической ситуации. Она уточнила, что в большинстве стран корзина для новорожденного включает в себя первый гардероб малыша с рождения до полугода, детскую косметику, мягкую игрушку, бутылочку для кормления, пустышку и другие вещи.