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Россия
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Политика
Давление США на выборах президента в России будет беспрецедентным — Косачев
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    Давление США на выборах президента в России будет беспрецедентным — Косачев

    1:26  20 Октября 2017  /обновлено: 1:54  20 Октября 2017
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    Давление США на выборах президента в России будет беспрецедентным — Косачев

    Москва, 20 октября. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев ожидает «беспрецедентное давление» со стороны Соединенных Штатов во время выборов президента России, которые состоятся в 2018-м году. Соответствующее заявление политик сделал на своей странице в социальной сети Facebook.

    Косачев отметил, что демагогия по поводу «вмешательства России» в ход выборов президента США набирает обороты. По его мнению, в Вашингтоне полным ходом идет подготовка к предстоящим в России президентским выборам.

    Давление будет беспрецедентным, считает Косачев.

    Ранее Ники Хейли обвинила Россию в «военных действиях» против США. Об этом писала Газета.ru.

    Автор: Сергей Свазовский
    #россия #сша #косачев #выборы-2018 #выборы президента
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