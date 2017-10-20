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Москва, 20 октября. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев ожидает «беспрецедентное давление» со стороны Соединенных Штатов во время выборов президента России, которые состоятся в 2018-м году. Соответствующее заявление политик сделал на своей странице в социальной сети Facebook.

Косачев отметил, что демагогия по поводу «вмешательства России» в ход выборов президента США набирает обороты. По его мнению, в Вашингтоне полным ходом идет подготовка к предстоящим в России президентским выборам.

Давление будет беспрецедентным, считает Косачев.

Ранее Ники Хейли обвинила Россию в «военных действиях» против США. Об этом писала Газета.ru.