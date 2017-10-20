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Россия
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Общество
Глава Роскино рассказала, что Вайнштейн преследовал ее более 10 лет
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    Глава Роскино рассказала, что Вайнштейн преследовал ее более 10 лет

    1:40  20 Октября 2017
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    Глава Роскино рассказала, что Вайнштейн преследовал ее более 10 лет

    Москва, 20 октября. Глава Роскино Екатерина Мцитуридзе рассказала, что голливудский продюсер Харви Вайнштейн преследовал ее более десяти лет.

    По словам Мцитуридзе, их знакомство произошло в 2003-м году на Берлинском кинофестивале. Тогда продюсер пригласил ее на ланч в свой номер, заявив, что интересуется русской культурой, а также имеет предков, родом из России. Тогда Мцитуридзе не приняла приглашение.

    В следующем году во время Венецианского кинофестиваля, Вайнштейн вновь пригласил ее в номер для беседы и встретил в халате, предложив развлечься, сообщают Дни.ру.Глава Роскино рассказала, что Вайнштейн преследовал ее более 10 лет

    Через 10 лет при новой встрече продюсер пригрозил ей, приказав никому не рассказывать об инцидентах.

    Автор: Ирина Новикова
    #домогательства #харви вайнштейн #екатерина мцитуридзе
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