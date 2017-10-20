Глава Роскино рассказала, что Вайнштейн преследовал ее более 10 лет

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Москва, 20 октября. Глава Роскино Екатерина Мцитуридзе рассказала, что голливудский продюсер Харви Вайнштейн преследовал ее более десяти лет.

По словам Мцитуридзе, их знакомство произошло в 2003-м году на Берлинском кинофестивале. Тогда продюсер пригласил ее на ланч в свой номер, заявив, что интересуется русской культурой, а также имеет предков, родом из России. Тогда Мцитуридзе не приняла приглашение.

В следующем году во время Венецианского кинофестиваля, Вайнштейн вновь пригласил ее в номер для беседы и встретил в халате, предложив развлечься, сообщают Дни.ру.

Через 10 лет при новой встрече продюсер пригрозил ей, приказав никому не рассказывать об инцидентах.