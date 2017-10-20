Путин отрыл хорватским студентам «небольшую тайну» о газификации их страны
Сочи, 20 октября. Россия готова предоставить дополнительные объемы газа Хорватии, что позволит избавить некоторые регионы от чрезмерного потребления угля, заявил президент РФ Владимир Путин, встретившись со студентами из Хорватии в олимпийском парке.
Возвращаясь с заседания клуба «Валдай», президент заехал в одно из кафе в олимпийском парке, где общались участники фестиваля молодежи и студентов. Студент из Хорватии попросил Путина рассказать о прошедших ранее российской-хорватских переговорах.
«Мы публично не говорили — сейчас могу вам открыть небольшую тайну переговоров. Когда встал вопрос о неблагоприятной экологической ситуации в некоторых регионах Хорватии, я предложил президенту, если, конечно, хорватская сторона в этом заинтересована: мы можем провести газификацию целых регионов Хорватии. Или откредитовать эту программу, или дать дополнительные объемы газа и, таким образом, избавить некоторые регионы от чрезмерного потребления угля, что загрязняет атмосферу», — рассказал Путин.
При этом, по словам главы государства, Россия может сама «построить необходимые сети», сообщает РИА Новости.
В минувшую среду Путин переговоры с президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович. После встречи, президент РФ, в частности, отметил значительный рост товарооборота между странами, сообщала «Газета.ру».