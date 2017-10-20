Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Обама раскритиковал нынешнюю политику США
Экономика
Путин отрыл хорватским студентам «небольшую тайну» о газификации их страны
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин отрыл хорватским студентам «небольшую тайну» о газификации их страны

    8:00  20 Октября 2017
    45

    Путин отрыл хорватским студентам «небольшую тайну» о газификации их страны

    Сочи, 20 октября. Россия готова предоставить дополнительные объемы газа Хорватии, что позволит избавить некоторые регионы от чрезмерного потребления угля, заявил президент РФ Владимир Путин, встретившись со студентами из Хорватии в олимпийском парке.

    Возвращаясь с заседания клуба «Валдай», президент заехал в одно из кафе в олимпийском парке, где общались участники фестиваля молодежи и студентов. Студент из Хорватии попросил Путина рассказать о прошедших ранее российской-хорватских переговорах.

    «Мы публично не говорили — сейчас могу вам открыть небольшую тайну переговоров. Когда встал вопрос о неблагоприятной экологической ситуации в некоторых регионах Хорватии, я предложил президенту, если, конечно, хорватская сторона в этом заинтересована: мы можем провести газификацию целых регионов Хорватии. Или откредитовать эту программу, или дать дополнительные объемы газа и, таким образом, избавить некоторые регионы от чрезмерного потребления угля, что загрязняет атмосферу», — рассказал Путин.

    При этом, по словам главы государства, Россия может сама «построить необходимые сети», сообщает РИА Новости.

    Путин отрыл хорватским студентам «небольшую тайну» о газификации их страны

    В минувшую среду Путин переговоры с президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович. После встречи, президент РФ, в частности, отметил значительный рост товарооборота между странами, сообщала «Газета.ру»

    Автор: Олеся Волкова
    #путин #газ #хорватия
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Пушков: Путин напомнил, что геополитическое насилие разрушает мировой порядок

        Пушков: Путин напомнил, что геополитическое насилие разрушает мировой порядок

        20:12   19 Октября 2017
        182
        Путин: Террористов в Сирии в ближайшее время добьем

        Путин: Террористов в Сирии в ближайшее время добьем

        18:57   19 Октября 2017
        667
        Путин: Сложные узлы нужно не разрубать, а распутывать

        Путин: Сложные узлы нужно не разрубать, а распутывать

        17:01   19 Октября 2017
        162
        «Киев, вставай!»: на что жалуются и к чему призывают лидеры нового Майдана

        «Киев, вставай!»: на что жалуются и к чему призывают лидеры нового Майдана

        13:18   19 Октября 2017
        5121