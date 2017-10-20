Путин отрыл хорватским студентам «небольшую тайну» о газификации их страны

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Сочи, 20 октября. Россия готова предоставить дополнительные объемы газа Хорватии, что позволит избавить некоторые регионы от чрезмерного потребления угля, заявил президент РФ Владимир Путин, встретившись со студентами из Хорватии в олимпийском парке.

Возвращаясь с заседания клуба «Валдай», президент заехал в одно из кафе в олимпийском парке, где общались участники фестиваля молодежи и студентов. Студент из Хорватии попросил Путина рассказать о прошедших ранее российской-хорватских переговорах.

«Мы публично не говорили — сейчас могу вам открыть небольшую тайну переговоров. Когда встал вопрос о неблагоприятной экологической ситуации в некоторых регионах Хорватии, я предложил президенту, если, конечно, хорватская сторона в этом заинтересована: мы можем провести газификацию целых регионов Хорватии. Или откредитовать эту программу, или дать дополнительные объемы газа и, таким образом, избавить некоторые регионы от чрезмерного потребления угля, что загрязняет атмосферу», — рассказал Путин.

При этом, по словам главы государства, Россия может сама «построить необходимые сети», сообщает РИА Новости.

В минувшую среду Путин переговоры с президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович. После встречи, президент РФ, в частности, отметил значительный рост товарооборота между странами, сообщала «Газета.ру».