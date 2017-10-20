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Премьер Польши назвала «Северный поток-2» угрозой энергобезопасности Европы
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    Премьер Польши назвала «Северный поток-2» угрозой энергобезопасности Европы

    1:17  20 Октября 2017
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    Премьер Польши назвала «Северный поток-2» угрозой энергобезопасности Европы

    Брюссель, 20 октября. Глава правительства Польши Беата Шидло заявила, что строительство газопровода «Северный поток-2» является угрозой для энергетической безопасности Европы.

    Данное заявление польский премьер сделала в Брюсселе, где в настоящее время проходит саммит Евросоюза.

    «Продолжение этой инвестиции угрожает не только энергетической независимости всей Центральной и Восточной Европы, но и подрывает энергетическую безопасность всего региона», — отметила она.

    Ранее Газета.ру сообщала, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что участники проекта «Северный поток» намерены продолжать участие в проекте. 

    Автор: Ирина Новикова
    #польша #северный поток-2 #беата шидло #газопровод
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