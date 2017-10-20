Замок Диснея с русским духом: чего ждать от нового российского кино «Последний богатырь»

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Международный молодежный кинофорум на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи закроется 20 октября показом российского фильма-сказки компании Disney в России «Последний богатырь». Накануне сочинской премьеры новое кино по мотивам русских сказок увидел в Санкт-Петербурге корреспондент Федерального агентства новостей. Без спойлеров и пересказа сюжета говорим о том, почему стоит увидеть свежую российскую картину.

Русские богатыри давно просились на экран художественного кино. Анимационные истории «Мельницы» сначала бодро вывели по очереди всех богатырей в мультипликационный формат, но к седьмому мультфильму про морского царя явно подвыдохлись. Если в анимации тема русских сказок хотя бы поднялась благодаря команде Бронзита, то в кинематографе она и не поднималась со времен любимых, непревзойденных советских сказок «Василиса Прекрасная», «Кащей Бессмертный», «Королевство кривых зеркал», «Морозко», «Варвара-краса, длинная коса», на которые посягнуть было страшно.

«Последний богатырь» – это вторая после «Книги мастеров» заявка американской студии Disney на то, чтобы стать частью и российского кинопроката, и российского кинопроизводства. Сказочная избушка на курьих ножках бегает на знаменитой диснеевской заставке, от которой у нас в детстве захватывало дыхание: это же что-то волшебное, заморское, иностранное… Сейчас заморского и иностранного стало даже слишком много, так что заела древнерусская тоска по своему, родному – по той самой сказочной избушке, по своим любимым персонажам – Иванушке-дурачку, Змею Горынычу, Кощею с Бабой Ягой, птицам-перевертышам, мечу-кладенцу, смерти в яйце на конце иглы и всем знакомым образам.

Долгожданный фильм появился не полностью своими силами, а при участии Disney, но это ему только на пользу: тщательно, профессионально и с уважением, в лучших традициях легендарной киностудии срисованы леса и природа сказочной русской живописи. Современная графика позволяет Бабе Яге и злодейке Варваре творить чудеса не хуже магов миров «поттерианы», открывать огненные порталы в другие миры и превращать в камень богатырей. «Фантастические твари» русской сказки ничуть не менее эффектны, чем западные творения Роулинг: волшебный конь оборачивается человеком, сова ударяется оземь и становится девицей, Змей Горыныч оказывается милой огнедышащей крохой, а лягушка – заколдованной красавицей, как и положено. И такие они все родные, что за долгожданное появление этих персонажей в большом кино прощаешь фильму и заигрывание с современностью, например, селфи богатыря из нашего мира с Кощеем и Бабой Ягой, и сценарные скачки из сказочного Белогорья в «Москву-Сити».

Взрослые зрители, которые втайне давно уже скучают по Георгию Милляру – главному и Кощею, и одновременно Бабе Яге советского кино – вспомнят его в Константине Лавроненко и Елене Яковлевой, блестящем дуэте нечисти, который с Александром Семчевым в роли водяного образуют чудесное сказочное трио. Чувство русского духа не будет оскорблено – это старые любимые герои, узнаваемые и бережно сыгранные. Кощей ворчлив и могущественен, Баба Яга – старуха-ведунья с молодильными яблоками и непереводимыми проклятиями и ругательствами, а Иван – находчивый простофиля, богатырь со смартфоном, который к концу неминуемо становится добрым молодцем. Непонятно, сможет ли Disney перевести картину на другие языки, потому что добрый русский юмор здесь тоже, наконец, «свой», не заимствованный из чужеродных сценариев. Между кадрами проскальзывают аллюзии на современную Россию: легкая критика в адрес телевизионного эфира — «одна шелупонь по всем каналам» — и ответ на звонок в тот момент, когда надо произвести впечатление: «Да, Владимир Владимирович»…

«Последний богатырь» вроде и «детское кино», но не зря выбрано для закрытия кинофорума на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов: ведь и на фильмах про Гарри Поттера в кинозалах одна молодежь. 20 000 человек из 180 стран уже 20 октября увидят новое хорошее российское кино – подзабытое сочетание слов. Почувствуют, что такое «там русский дух, там Русью пахнет». Но ни у кого так не защемит сердце, как у самих русских, на последних кадрах фильма, где из моря один за другим бесконечной вереницей выходят тридцать три русских богатыря, на долгое время заколдованные лежать камнями на дне моря.

В российский прокат «Последний богатырь» выйдет 26 октября.