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Россия
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Новости Сирии
Из горячих точек Сирии вывезены 15 россиян, в том числе 11 детей
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    Из горячих точек Сирии вывезены 15 россиян, в том числе 11 детей

    0:44  20 Октября 2017
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    Из горячих точек Сирии вывезены 15 россиян, в том числе 11 детей

    Грозный, 20 октября. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что из горячих точек Сирийской Арабской Республики были вывезены 15 граждан России, 11 из которых — дети.

    Кадыров уточнил, что россияне были доставлены на территории, подконтрольные официальному Дамаску. Транспортировка осуществлялась военным самолетом ВКС РФ, — добавил глава Чечни.

    Накануне в Минобороны РФ сообщили об освобождении 92,6% территории Сирии. Об этом сообщало RT.

    Автор: Сергей Свазовский
    #сирия #россияне #вкс рф #кадыров #горячие точки
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