Из горячих точек Сирии вывезены 15 россиян, в том числе 11 детей

В Избранное

Грозный, 20 октября. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что из горячих точек Сирийской Арабской Республики были вывезены 15 граждан России, 11 из которых — дети.

Кадыров уточнил, что россияне были доставлены на территории, подконтрольные официальному Дамаску. Транспортировка осуществлялась военным самолетом ВКС РФ, — добавил глава Чечни.

Накануне в Минобороны РФ сообщили об освобождении 92,6% территории Сирии. Об этом сообщало RT.