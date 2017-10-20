Девушкой месяца Playboy впервые станет трансгендер

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Вашингтон, 20 октября. Лицом Playboy впервые в истории журнала станет девушка-трансгендер. Новый номер выйдет в ноябре и будет посвящен основателю журнала Хью Хефнеру.

Инеса Рау в свои 24 года в модельном бизнесе уже давно. Ранее она уже засветилась на обложке Luvreи Voque и различных рекламных роликах. В Playboy Инеса впервые появилась в 2014 году, снимаясь для интернет-версии глянцевого журнала.

Сама Инеса назвала звание девушки месяца Playboy «самым красивым комплиментом», который ей доводилось получать, сообщает «Телеканал 360».

«Нагота многое означает для меня, ведь я прошла через изменения, чтобы оказаться там, где хочу быть», — подчеркнула Рау в интервью для журнала.

MURDERED THAT SET ????TODAY IN L.A . Публикация от INES RAU (@supa_ines) Сен 19 2017 в 5:40 PDT

Напомним, что основатель журнала Playboy 28 сентября скончался на 92-м году жизни в своем доме в Лос-Анджелесе. Его склеп находится рядом с местом захоронения легендарной голливудской актрисы Мэрилин Монро.