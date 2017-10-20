Девушкой месяца Playboy впервые станет трансгендер
Вашингтон, 20 октября. Лицом Playboy впервые в истории журнала станет девушка-трансгендер. Новый номер выйдет в ноябре и будет посвящен основателю журнала Хью Хефнеру.
Инеса Рау в свои 24 года в модельном бизнесе уже давно. Ранее она уже засветилась на обложке Luvreи Voque и различных рекламных роликах. В Playboy Инеса впервые появилась в 2014 году, снимаясь для интернет-версии глянцевого журнала.
Meet your November 2017 Playmate, @supa_ines. "Nudity shouldn’t be taboo. Nudity means a lot to me, since I went through a transition to get where I want to be. Nudity is a celebration of the human being without all the excess. It’s not about sexuality but the beauty of the human body, whether male or female." ???? by @derekkettela
Сама Инеса назвала звание девушки месяца Playboy «самым красивым комплиментом», который ей доводилось получать, сообщает «Телеканал 360».
«Нагота многое означает для меня, ведь я прошла через изменения, чтобы оказаться там, где хочу быть», — подчеркнула Рау в интервью для журнала.
Напомним, что основатель журнала Playboy 28 сентября скончался на 92-м году жизни в своем доме в Лос-Анджелесе. Его склеп находится рядом с местом захоронения легендарной голливудской актрисы Мэрилин Монро.