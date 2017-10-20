Сирия: ВКС РФ за неделю уничтожили более 1,2 тыс. объектов боевиков

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Дамаск (Сирия), 20 октября. Воздушно-космические силы России за неделю совершили свыше 400 боевых вылетов в Сирии. Было уничтожено более 1200 объектов боевиков. Данные об этом содержатся в инфографике, опубликованной в официальном печатном органе Минобороны РФ газете «Красная звезда».

ВКС России в Сирии за неделю совершили 400 боевых вылетов. Помимо этого, за это время было совершено 180 разведывательных полетов российских беспилотных летательных аппаратов.

Сообщалось также, что порядка 92,6% территории Сирии освобождено от боевиков террористической группировки «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещена в РФ).

1 Организация запрещена на территории РФ.