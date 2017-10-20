Сирия: порядка 92,6% территории освобождено от боевиков ИГ

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Москва, 20 октября. Порядка 92,6% территории Сирии освобождено от боевиков террористической группировки «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещена в РФ). Об этом свидетельствуют данные инфографики, опубликованной в официальном печатном органе Минобороны РФ газете «Красная звезда».

Согласно опубликованным данным, за минувшую неделю российские саперы проверили более 210 гектаров в районе Дейр эз-Зора, обезвредив более 6,8 тыс. взрывоопасных предметов.

1 Организация запрещена на территории РФ.