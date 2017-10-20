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«Локомотив» сыграл вничью с «Шерифом» в матче Лиги Европы в Тирасполе
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    «Локомотив» сыграл вничью с «Шерифом» в матче Лиги Европы в Тирасполе

    0:02  20 Октября 2017
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    «Локомотив» сыграл вничью с «Шерифом» в матче Лиги Европы в Тирасполе

    Тирасполь, 20 октября. Московский «Локомотив» сыграл вничью с тираспольским «Шерифом» в рамках третьего тура Лиги Европы — 1:1.

    Чемпионы Молдавии владели инициативой на протяжении большей части поединка. Тем не менее, открыть счет удалось именно «железнодорожникам». На 17-й минуте отличился Миранчук. Хозяева ответили точным выстрелом Бадибанги. Мяч был засчитан благодаря системе видеофиксации.

    Блестящая игра Гильерме на последнем рубеже позволила московскому клубу удержать ничейный результат. После трех матчей у «Локомотива» пять очков.

    Накануне питерский «Зенит» одержал уверенную победу над норвежским «Русенборгом».

    Автор: Cергей свазовский
    #локомотив #лига европы #шериф
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