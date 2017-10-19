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Новости Сирии
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Украина
Протестующие в Киеве объявят план действий в пятницу
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    Протестующие в Киеве объявят план действий в пятницу

    23:46  19 Октября 2017
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    Протестующие в Киеве объявят план действий в пятницу

    Киев, 19 октября. Участники акции протеста у здания Верховной рады в Киеве объявят дальнейший план своих действий в пятницу. Такое заявление сделал народный депутат от фракции «Самопомощь» Егор Соболев.

    По его словам, ночью план будет вырабатываться с «полевыми командирами». Обнародуют его уже завтра утром, — добавил Соболев.

    Ранее сообщалось, что сторонники бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили продолжат протестовать под зданием Верховной рады. Другие участники выступлений предпочли разойтись, пишет Газета.ru.

    Автор: Сергей Свазовский
    #киев #верховная рада #протестующие #план действий
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