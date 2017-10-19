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Новости Сирии
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Политика
Советник Трампа рассказал об указаниях по сотрудничеству с Россией
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    Советник Трампа рассказал об указаниях по сотрудничеству с Россией

    23:37  19 Октября 2017
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    Советник Трампа рассказал об указаниях по сотрудничеству с Россией

    Вашингтон, 19 октября. США и Россия могут сотрудничать по Сирии, КНДР и Украине, хотя США продолжат «противостоять дестабилизирующей роли России». Такое заявление сделал в четверг советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер.

    Выступая в Вашингтоне, Макмастер заявил, что Россия является одним «из вызовов для США в области безопасности». По его словам, глава Белого дома Дональд Трамп «дал очень ясные указания относительно наших отношений с Россией», заняв твердую позицию на Ближнем Востоке и на Украине, «чтобы противостоять дестабилизирующей роли России». 

    «Но он также хочет, чтобы мы сдержали любой потенциальный конфликт с Россией. Мы считаем, что это не соответствует ничьим интересам», — добавил Макмастер.

    Помощник президента сообщил, что Трамп хочет, чтобы Штаты сосредоточились на «поощрении области сотрудничества». В качестве удачных примеров он назвал введение зон деэскалации в Сирии.  Помимо этого, по его словам, ключевой областью сотрудничества может стать ситуация вокруг КНДР. 

    Советник Трампа рассказал об указаниях по сотрудничеству с Россией

    Как сообщала ранее «Газета.ру», в четверг в ходе итоговой пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин заявил, что верит в решение проблем между Россией и США.

    Автор: Олеся Волкова
    #путин #сша #сирия #украина #трамп #кндр #макмастер
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