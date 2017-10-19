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Новости Сирии
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#Соцсети
«На воре шапка горит»: Рунет ответил Хейли на обвинения РФ в «военных действиях» против США
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    «На воре шапка горит»: Рунет ответил Хейли на обвинения РФ в «военных действиях» против США

    23:56  19 Октября 2017
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    «На воре шапка горит»: Рунет ответил Хейли на обвинения РФ в «военных действиях» против США

    Москва, 19 октября. Пользователи сети Интернет отреагировали на заявление постоянного представителя США в ООН Ники Хейли, которая обвинила Россию в «военных действиях против США» в ходе президентских выборов 2016-го года в Соединенных Штатах.

    В ходе дискуссии в Институте Джорджа Буша Хейли заявила, что Россия якобы неоднократно вмешивалась в выборы в разных странах, в том числе в США и Франции. По мнению постпреда США, Россия делает это из-за того, что у нее «недостаточно большие вооруженные силы».

    Также Хейли объяснила сохранение антироссийских санкций.

    «Русские, храни их Господь, говорят, почему американцы настроены против России, почему ввели санкции? Так не вмешивайтесь в наши выборы, и мы не будем антироссийскими. Думаю, что здесь нам надо быть очень жесткими», — заявила Хейли.

    В российских социальных сетях подчеркивают неуместность бездоказательных обвинений со стороны высокопоставленных чиновников Вашингтона.

    Например, пользователь «ВКонтакте» Антон Литвинов задается вопросом: «А доказательства вы подтянули, чтобы официальное лицо заявляло такое на весь мир?».

    «На воре шапка горит»: Рунет ответил Хейли на обвинения РФ в «военных действиях» против США

    В то же время многие отнеслись к данному заявлению — далеко не первому в американской стороны — с юмором.

    «Приятно, что мы достигли такого могущества», — иронизирует Иван Лапкин.

    Вспомнили в соцсетях и недавние обвинения американской стороны в том, что Россия якобы через игру Pokemon Go способствовала разжиганию расовой проблемы в США. 

    «У нас целый завод покемонов, чтобы засылать их через Интернет и мешать хорошим американцам жить счастливо», — иронизирует пользовательница «ВКонтакте». 

    «На воре шапка горит»: Рунет ответил Хейли на обвинения РФ в «военных действиях» против США

    Россияне активно намекают на неоднократные случаи вмешательства Соединенных Штатов во внутренние дела других государств.

    «Да ладно, а что Госдеп устроил в России в 1991–1993 гг., 1996 гг.?! Всё это как называется?!» — возмущен Сергей Царенков.

    «На воре шапка горит»,  — вспомнил народную мудрость пользователь под ником Дима Козаченко.

    «На воре шапка горит»: Рунет ответил Хейли на обвинения РФ в «военных действиях» против США

    Ранее Ники Хейли обвинила Россию в «военных действиях» против США. Об этом писала Газета.ru.

    Автор: Сергей Свазовский
    #санкции #выборы #россия #сша #хейли
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