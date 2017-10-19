«На воре шапка горит»: Рунет ответил Хейли на обвинения РФ в «военных действиях» против США

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Москва, 19 октября. Пользователи сети Интернет отреагировали на заявление постоянного представителя США в ООН Ники Хейли, которая обвинила Россию в «военных действиях против США» в ходе президентских выборов 2016-го года в Соединенных Штатах.

В ходе дискуссии в Институте Джорджа Буша Хейли заявила, что Россия якобы неоднократно вмешивалась в выборы в разных странах, в том числе в США и Франции. По мнению постпреда США, Россия делает это из-за того, что у нее «недостаточно большие вооруженные силы».

Также Хейли объяснила сохранение антироссийских санкций.

«Русские, храни их Господь, говорят, почему американцы настроены против России, почему ввели санкции? Так не вмешивайтесь в наши выборы, и мы не будем антироссийскими. Думаю, что здесь нам надо быть очень жесткими», — заявила Хейли.

В российских социальных сетях подчеркивают неуместность бездоказательных обвинений со стороны высокопоставленных чиновников Вашингтона.

Например, пользователь «ВКонтакте» Антон Литвинов задается вопросом: «А доказательства вы подтянули, чтобы официальное лицо заявляло такое на весь мир?».

В то же время многие отнеслись к данному заявлению — далеко не первому в американской стороны — с юмором.

«Приятно, что мы достигли такого могущества», — иронизирует Иван Лапкин.

Вспомнили в соцсетях и недавние обвинения американской стороны в том, что Россия якобы через игру Pokemon Go способствовала разжиганию расовой проблемы в США.

«У нас целый завод покемонов, чтобы засылать их через Интернет и мешать хорошим американцам жить счастливо», — иронизирует пользовательница «ВКонтакте».

Россияне активно намекают на неоднократные случаи вмешательства Соединенных Штатов во внутренние дела других государств.

«Да ладно, а что Госдеп устроил в России в 1991–1993 гг., 1996 гг.?! Всё это как называется?!» — возмущен Сергей Царенков.

«На воре шапка горит», — вспомнил народную мудрость пользователь под ником Дима Козаченко.

Ранее Ники Хейли обвинила Россию в «военных действиях» против США. Об этом писала Газета.ru.