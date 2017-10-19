Власти Петербурга представят проект нового речного вокзала до конца года

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Санкт-Петербург, 19 октября. Проект нового речного вокзала в Санкт-Петербурге представят до конца года, сообщил представитель комитета по развитию туризма города Алексей Китиков.

В рамках Международного инновационного форума пассажирского транспорта SmartTransport Китиков сообщил, что в настоящее время «город прорабатывает концепцию, просчитывает экономические параметры». По его словам, концепцию нового речного вокзала представят в конце года, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что власти Северной столицы планируют приступить к созданию нового речного вокзала в следующем году. Ожидается, что проект будет реализован на частные средства.

Ранее речной вокзал располагался на Обуховской набережной. В 2012 году он был ликвидирован.

