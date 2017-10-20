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Политика
Путин рассказал о своей любви к братскому народу Украины
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    Путин рассказал о своей любви к братскому народу Украины

    0:00  20 Октября 2017
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    Путин рассказал о своей любви к братскому народу Украины
    Сочи, 19 октября. Ко многим уже пришло осознание того, что конфликтная ситуация на Украине «нетерпима, и из нее нужно выходить». Об этом, выступая в ходе итоговой пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай», заявил президент РФ Владимир Путин, добавив, что считает украинский народ братским.

    «Мне кажется, что она становится очевидной, самое главное — она становится очевидной, как мне кажется, для подавляющего большинства граждан самой Украины. А мы любим Украину. И украинский народ, действительно, я считаю братским, если вообще не одним, не частью русского народа. Хотя и русским националистам это не нравится, и украинским. Но это моя точка зрения», — сказал Путин.

    Путин рассказал о своей любви к братскому народу Украины

    Ранее в своей речи президент подчеркнул, что Россия готова вернуться к диалогу с Украиной, так как Москве не нужны конфликты на границе.

    Помимо этого Путин добавил, что для решения конфликта на востоке Украины необходимо предоставить особый статус республикам Донбасса, а также принять закон об амнистии, сообщала «Газета.ру».

    Автор: Олеся Волкова
    #путин #донбасс #украина
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