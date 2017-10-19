США не знают, когда возобновятся переговоры по Сирии в Женеве — Госдеп
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Вашингтон, 19 октября. Соединенные Штаты Америки не владеют информацией о том, когда возобновятся переговоры о мирном урегулировании конфликта в Сирии в Женеве. Об этом заявил представитель Госдепа США.
В Госдепе отметили также, что Рекс Тиллерсон не планирует обсуждать ход переговоров по мирному урегулированию в Сирийской Арабской Республике в рамках визита в Женеву, пишет РИА Новости.
Накануне советник Трампа рассказал о возможных сферах сотрудничества Вашингтона и Москвы. Об этом писала Газета.ru.