Ford отзывает в России почти 300 седанов Mondeo из-за проблем с тормозами

В Избранное

Москва, 19 октября. Компания «Форд Соллерс Холдинг» объявила об отзыве 297 автомобилей Ford Mondeo из-за выявления дефекта неполного разъединения задних тормозов при начале движения, сообщает пресс-служба Росстандарта.

Отзыву подлежат автомобили, реализованные с января по сентябрь 2017 года.

«Причиной отзыва автомобилей Ford Mondeo с автоматическим отключением электронного стояночного тормоза явился дефект неполного разъединения задних тормозов при начале движения», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что подобный дефект может привести к повышению температуры задних тормозных колодок и ускоренному износу фрикционного материала, а также снижению силы зажима, действующей на электронный стояночный тормоз.

Владельцев автомобилей, попавших под отзыв, просят обратиться в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

Как сообщала «Газета.ру», в конце 2016 года компания объявила об отзыве 1320 автомобилей Ford EcoSport из-за возможной неисправности замка рулевой колонки.