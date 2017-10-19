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Экономика
Ford отзывает в России почти 300 седанов Mondeo из-за проблем с тормозами
Экономика
Ford отзывает в России почти 300 седанов Mondeo из-за проблем с тормозами
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    Ford отзывает в России почти 300 седанов Mondeo из-за проблем с тормозами

    22:50  19 Октября 2017
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    Ford отзывает в России почти 300 седанов Mondeo из-за проблем с тормозами

    Москва, 19 октября. Компания «Форд Соллерс Холдинг» объявила об отзыве 297 автомобилей Ford Mondeo из-за выявления дефекта неполного разъединения задних тормозов при начале движения, сообщает пресс-служба Росстандарта. 

    Отзыву подлежат автомобили, реализованные с января по сентябрь 2017 года. 

    «Причиной отзыва автомобилей Ford Mondeo с автоматическим отключением электронного стояночного тормоза явился дефект неполного разъединения задних тормозов при начале движения», — говорится в сообщении ведомства.

    Ford отзывает в России почти 300 седанов Mondeo из-за проблем с тормозами

    Отмечается, что подобный дефект может привести к повышению температуры задних тормозных колодок и ускоренному износу фрикционного материала, а также снижению силы зажима, действующей на электронный стояночный тормоз.

    Владельцев автомобилей, попавших под отзыв, просят обратиться в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

    Как сообщала «Газета.ру», в конце 2016 года компания объявила об отзыве 1320 автомобилей Ford EcoSport из-за возможной неисправности замка рулевой колонки.

    Автор: Олеся Волкова
    #автомобили #ford #fordmondeo
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