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Технологии
Эксперты «Касперского» обнаружили в свободной продаже ПО для взлома банкоматов
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    Эксперты «Касперского» обнаружили в свободной продаже ПО для взлома банкоматов

    22:37  19 Октября 2017
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    Эксперты «Касперского» обнаружили в свободной продаже ПО для взлома банкоматов

    Москва, 19 октября. Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили в Сеит программу, с помощью которой даже неопытный пользователь сможет взломать банкомат.

    Программа для взлома банкоматов под названием Cutlet Maker свободно продается в так называемом «подпольном» Интернете. С помощью этой программы злоумышленник может узнать количество и номинал банкнот, которые находятся в банкомате, что позволяет не действовать наугад, а сразу выбрать ячейку, где наибольшее количество наличных. 

    Чтобы защититься от данной программы и подобных угроз эксперты рекомендуют финансовым организациям запретить запуск постороннего кода в системе банкомата, а также ограничить возможность соединения с неавторизованными устройствами.

    Автор: Алексей Громов
    #банкомат #хакеры #по #лаборатория касперского
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