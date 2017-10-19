Эксперты «Касперского» обнаружили в свободной продаже ПО для взлома банкоматов

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Москва, 19 октября. Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили в Сеит программу, с помощью которой даже неопытный пользователь сможет взломать банкомат.

Программа для взлома банкоматов под названием Cutlet Maker свободно продается в так называемом «подпольном» Интернете. С помощью этой программы злоумышленник может узнать количество и номинал банкнот, которые находятся в банкомате, что позволяет не действовать наугад, а сразу выбрать ячейку, где наибольшее количество наличных.

Чтобы защититься от данной программы и подобных угроз эксперты рекомендуют финансовым организациям запретить запуск постороннего кода в системе банкомата, а также ограничить возможность соединения с неавторизованными устройствами.