Число протестующих у администрации Порошенко выросло втрое
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Киев, 19 октября. Число протестующих у здания администрации президента Украины Петра Порошенко возросло примерно втрое. Об этом сообщает МВД Украины в социальной сети Twitter.
Отмечается, что митингующие пришли со стороны улицы Институтской. Правоохранители оценивают их количество примерно в 500.
Порядок обеспечивается полицейскими и национальной гвардией, отмечает Газета.ru.
Ранее сообщалось, что у здания Верховной Рады Украины остались протестовать лишь сторонники Михаила Саакашвили.