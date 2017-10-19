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Украина
Число протестующих у администрации Порошенко выросло втрое
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    Число протестующих у администрации Порошенко выросло втрое

    22:36  19 Октября 2017
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    Число протестующих у администрации Порошенко выросло втрое

    Киев, 19 октября. Число протестующих у здания администрации президента Украины Петра Порошенко возросло примерно втрое. Об этом сообщает МВД Украины в социальной сети Twitter.

    Отмечается, что митингующие пришли со стороны улицы Институтской. Правоохранители оценивают их количество примерно в 500.

    Порядок обеспечивается полицейскими и национальной гвардией, отмечает Газета.ru.

    Ранее сообщалось, что у здания Верховной Рады Украины остались протестовать лишь сторонники Михаила Саакашвили.   

    Автор: Сергей Свазовский
    #киев #украина #порошенко #митинг #администрация
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