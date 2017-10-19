Помощник Трампа рассказал о позитивных сдвигах в работе с РФ по Сирии и КНДР

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Вашингтон, 19 октября. Президент США Дональд Трамп выступает за расширение сфер налаживания взаимовыгодного сотрудничества с Россией, в первую очередь в Сирии и по КНДР. Об этом сообщил помощник главы Белого дома по национальной безопасности Герберт Макмастер.

«Президент Трамп наказал нам поощрять области сотрудничества с Россией. Это направление ведет госсекретарь Рекс Тиллерсон», — заявил Макмастер, выступая в вашингтонском Фонде защиты демократий.

По мнению помощника президента, в этом вопросе «уже забрезжил свет». Как пример удачной совместной работы он привел зоны деэскалации в Сирии.

Макмастер перечислил несколько сфер сотрудничества, которые США и Россия могли бы расширять. В частности, это касается ракетно-ядерной программы КНДР. По его мнению, Россия «способна сыграть продуктивную роль» для того, чтобы «убедить Ким Чен Ына и его режим в необходимости денуклеаризации Корейского полуострова», сообщает ТАСС.