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Экономика
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Политика
Помощник Трампа рассказал о позитивных сдвигах в работе с РФ по Сирии и КНДР
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    Помощник Трампа рассказал о позитивных сдвигах в работе с РФ по Сирии и КНДР

    22:33  19 Октября 2017
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    Помощник Трампа рассказал о позитивных сдвигах в работе с РФ по Сирии и КНДР

    Вашингтон, 19 октября. Президент США Дональд Трамп выступает за расширение сфер налаживания взаимовыгодного сотрудничества с Россией, в первую очередь в Сирии и по КНДР. Об этом сообщил помощник главы Белого дома по национальной безопасности Герберт Макмастер.

    «Президент Трамп наказал нам поощрять области сотрудничества с Россией. Это направление ведет госсекретарь Рекс Тиллерсон», — заявил Макмастер, выступая в вашингтонском Фонде защиты демократий.

    По мнению помощника президента, в этом вопросе «уже забрезжил свет». Как пример удачной совместной работы он привел зоны деэскалации в Сирии. 

    Помощник Трампа рассказал о позитивных сдвигах в работе с РФ по Сирии и КНДР

    Макмастер перечислил несколько сфер сотрудничества, которые США и Россия могли бы расширять. В частности, это касается ракетно-ядерной программы КНДР. По его мнению, Россия «способна сыграть продуктивную роль» для того, чтобы «убедить Ким Чен Ына и его режим в необходимости денуклеаризации Корейского полуострова», сообщает ТАСС. 

    Автор: Олеся Волкова
    #сша #сирия #трамп #кндр #макмастер
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