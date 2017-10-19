Путин назвал справедливой цену нефти более $50 за баррель
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Москва, 19 октября. Президент России Владимир Путин считает справедливой цену нефти, превышающую 50 долларов США за баррель. Соответствующее заявление он сделал в ходе работы международного дискуссионного клуба «Валдай».
Путин отметил, что России удалось скоординировать свою позицию с Саудовской Аравией и другими государствами-членами ОПЕК.
«На наш взгляд, это справедливая цена, устраивающая Россию», сказал глава государства.
Накануне Путин рассказал о визите американцев на российские секретные объекты. Об этом писала Газета.ru.