Игра в виртуальные аплодисменты Си Цзиньпину стала хитом в Сети

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Пекин, 19 октября. Китайские интернет-пользователи более суток соревнуются в новой онлайн-игре «Похлопай речи», которую глава КНР произнес на открытии 19-го съезда Компартии Китая в среду. Игра мгновенно стала хитом. За короткое время лидеру КПК виртуально уже «похлопали» более миллиона человек.

Игра посвящена выступлению Си Цзиньпина на открытии очередного 19-го съезда Компартии Китая. В этот день он произнес самую долгую речь в истории страны: три часа 26 минут. Речь прерывалась аплодисментами 71 раз.

Компания Tencent позаботилась о тех, кто не смог вживую послушать речь Си Цзиньпина в Доме народных собраний в Пекине, выпустив простую игру, ставшую за сутки хитом в китайском сегменте Интернета.

Игра незамысловатая. Пользователю предлагают послушать 20-секундный отрывок речи китайского лидера. После этого в нижней части экрана появляется желтая кнопка «Я хочу похлопать». В течение 19 секунд нужно «аплодировать» — стучать по полю пальцем, сообщает РИА Новости.