Донбасс: разведка ДНР обнаружила базу иностранных наемников под Волновахой

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Донецк, 19 октября. Разведка ДНР обнаружила пункт базирования иностранных наемников на территории детского сада «Барвинок» в поселке Новотроицкое под Волновахой. Об этом заявил заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, в подконтрольном украинским силовикам поселке Новотроицкое на территории детского сада «Барвинок» выявлен пункт базирования вооруженного подразделения, которое состоит из иностранных наемников. В настоящий момент в пункте базирования находятся около 30 наемников.

Басурин также добавил, что в район села Гранитное под Мариуполем зафиксировано прибытие в четырех танков Т-64, и 10 грузовых автомобилей с личным составом ВСУ.