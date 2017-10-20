Сирия итоги за сутки на 20 октября 06.00: САА взяла под контроль месторождение Коноко, 30 боевиков «Ан-Нусры» сдались САА в Алеппо

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Сирия, 20 октября. САА при поддержке союзников взяла под контроль месторождение Коноко в Дейр эз-Зоре, 30 боевиков «Джебхат ан-Нусры»1 сдались САА и покинули Алеппо, в Даръа уничтожено 12 боевиков ССА. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят удары по «Тахрир аш-Шам» в Идлибе, обеспечивают продвижение САА в Дейр эз-Зоре, наносят удары по ИГ1 и «Ан-Нусре» в Хаме, поддерживают армию САР в Хомсе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске, при поддержке ВКС РФ освободили ряд территорий к северу от Аль-Карьятейна, продвигаются в Дейр эз-Зоре.

«Исламское государство»: теряет позиции в Дейр эз-Зоре, отступает в Хасаке, противостоит ССА в Даръа, наносит урон «Тахрир аш-Шам» в Хаме.

«Файлак ар-Рахман»: противостоит САА в Восточной Гуте.

«Тахрир аш-Шам»: лишилась поддержки 30 боевиков в Алеппо, открыла огонь по мирному поселению в Эль-Кунейтре, потеряла 27 боевиков на востоке Хамы.

Сирийская свободная армия: потеряла 12 боевиков в Даръа.

Курды: ведут бои с ИГ в Хасаке, освободили от ИГ несколько поселений Дейр эз-Зора.

Провинция Дамаск

Сирийская арабская армия (САА) продолжила наступление на позиции радикальных группировок в Восточной Гуте Дамаска. Утром правительственные войска атаковали укрепления «Файлак ар-Рахман» в районе Джобар. По сообщению военного источника в Twitter (@AEJKhalil), новая атака правительственных сил была отбита боевиками. Ранее сирийская армия заняла несколько стратегических позиций в этом районе.

Twitter-канал (@AEJKhalil) также сообщал, что Сирийская арабская армия (САА) вела обстрел укреплений радикальных антиправительственных формирований в районе Хош ад-Давахира. Кроме того, в результате столкновений правительственных войск с боевиками «Джебхат ан-Нусры» в районе Бейт Джинн, солдатам армии САР удалось установить контроль над высотой Тель Бардайя. Об этом писал военный Telegram-канал (@C_Military1).

Провинция Алеппо

Информационное агентство Al Ghadeer сообщало, что на северо-востоке провинции Алеппо 30 боевиков «Джебхат ан-Нусры» сложили оружие и сдались правительственной армии. Местные источники писали, что бывшие участники радикальной коалиции покинули подконтрольные «Тахрир аш-Шам» территории. Переговоры с боевиками проходили при посредничестве российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

ВКС РФ нанесли ряд точечных ударов по укреплениям исламистов «Тахрир аш-Шам» в районе высоты Аль-Хасс на юге провинции Алеппо. О боевом вылете российской авиации писал военный источник в социальной сети Twitter (@ShahbaPress).

Местный источник передавал в Twitter (@HalabTodayTV), что в районе населенного пункта Хан аль-Асаль на мине подорвался автомобиль, принадлежавший «Тахрир аш-Шам». По данным автора публикации, в результате инцидента было нейтрализовано несколько боевиков радикальной коалиции, находившихся в машине.

Провинция Хомс

На юго-востоке провинции Хомс продолжились боестолкновения между Сирийской арабской армией (САА) и «Исламским государством»1 в окрестностях города Аль-Карьятейн. Источник в социальной сети Facebook (@RadioSouryana) писал, что правительственные войска при поддержке ВКС РФ освободили от террористов ИГ район Аль-Мармаля и ряд высот к северу от стратегического населенного пункта.

Также Сирийская арабская армия (САА) провела обстрел позиций боевиков радикальных группировок в районе поселения Аль-Фархания. Об этом сообщал один из военных источник в Twitter (@d0c79ca040ce4b3).

Провинция Дейр эз-Зор

Местный источник в провинции Дейр эз-Зор сообщил в Twitter (@ShahbaPress), что Сирийская арабская армия (САА) вела артиллерийский обстрел зон дислокации террористов «Исламского государства» в районе города Аль-Курия. Во второй половине дня стало известно, что сирийская армия при содействии союзников взяла под контроль месторождение Коноко. Об этом писал военный источник в социальной сети Twitter (@leithfadel). Ранее ВКС России обеспечили продвижение армии Башара Асада на восточном берегу реки Евфрат. От радикальных исламистов освобождена восточная часть поселения Ат-Табия. По данным военных источников, «Исламское государство» несет серьезные потери. В результате последних столкновений между ИГ и армией САР, поддерживаемой ВКС РФ, было уничтожено 13 радикалов ИГ, еще 20 исламистов получили ранения.

В районе населенного пункта Абу Хашаб к востоку от города Дейр эз-Зор были зафиксированы бои между Демократическими силами Сирии (SDF) и террористами «Исламского государства». По данным информационного агентства ANHA, в результате столкновения радикалы ИГ отступили, оставив в распоряжении бойцов курдского ополчения оружие и боеприпасы. Военный источник в социальной сети Twitter (@AEJKhalil) писал, что, по заявлению командования SDF, бойцам «демократической армии» удалось установить контроль над поселениями Хави аль-Хея, аль-Олеян, Салех аль-Хусейния к северу от административного центра провинции. Позже Twitter-канал (@VivaRevolt) сообщил, что SDF зачистили от ИГИЛ1 деревню Аль-Джасми, расположенную на границе между Дейр эз-Зором и Хасакой. Также бойцы курдского ополчения взяли под контроль поселки Гариба аш-Шаркия и Шейх Хамад. Об этом писал один из местных Twitter-каналов (@olay5554).

Провинция Даръа

В провинции Даръа продолжилось противостояние между Сирийской свободной армией (ССА) и группировкой «Джейш Халид Ибн аль-Валид», подконтрольной «Исламскому государству». Информационное агентство Damascus Now передавало на своей странице в Facebook (@dimashq.now), что боевики ССА взяли под контроль блокпост Аль-Бакар и школу Вадшама на окраине поселения Тасиль в западной части региона. В конце дня один из источников в социальной сети Twitter (@cTRCpGJGk4FLHaQ) сообщил, что террористы ИГИЛ атаковали позиции Сирийской свободной армии (ССА) в районе захваченного ранее населенного пункта Аль-Бакар. По данным автора публикации, в результате нападения ИГИЛовцев, было уничтожено 12 боевиков «свободной армии».

Военный Telegram-канал (@NRVR11) передавал, что неизвестные боевики пытались ликвидировать командира группировки «Ахрар аш-Шам» Абу Джамаля, заминировав его личный автомобиль. Однако взрывное устройство было обнаружено. При обезвреживании бомба взорвалась, уничтожив одного боевика антиправительственного формирования.

Провинция Идлиб

Турция продолжила наращивать военное присутствие в сирийской провинции Идлиб. Ранее сообщалось, что на территорию региона прибыло значительное количество техники и личного состава турецкой армии. Кроме того, по данным информационного агентства Al Khaleejo, солдаты ВС Турции строят укрепления вдоль границы с Сирией. Также стало известно, что турецкие военные возводят базу в районе населенного пункта Сальва на севере провинции Идлиб. Военный Twitter-канал (@QalaatAlMudiq) сообщил, что строительство укреплений производится на возвышенности высотой в 455 метров. Автор публикации подчеркивает, что новые позиции войск Турции находятся недалеко от курдских территорий в провинции Алеппо.

Тем временем ВКС РФ и ВВС Сирии продолжили наносить удары по зонам дислокации радикалов «Тахрир аш-Шам» на юге и востоке провинции Идлиб. Авиация союзников бомбила укрепрайоны исламистов вблизи населенных пунктов Синджар, Абу Зухур и Ат-Таманиа.

Провинция Хама

На востоке провинции Хама продолжилась борьба за контроль над территориями региона между «Исламским государством» и радикалами коалиции «Тахрир аш-Шам». Информагентство Damascus Now писало в Facebook (@dimashq.now), что боевики ИГИЛ атаковали позиции «Джебхат ан-Нусры» на окраинах деревни Ар-Раджан. В результате боестолкновений уничтожена боевая машина пехоты и несколько террористов ИГИЛ. Позже военный источник в социальной сети Twitter (@Mouwahid5) сообщил, что в результате последних столкновений сторонников «Ан-Нусры» и ИГИЛ уничтожено 27 боевиков «Тахрир аш-Шам».

В это время, по данным военного Telegram-канала (@NRVR11), ВКС РФ нанесли ряд ударов по укреплениям радикалов ИГ и «Тахрир аш-Шам» в окрестностях Ар-Раджана.

Сирийская арабская армия (САА) вела артиллерийский обстрел позиций боевиков «Джебхат ан-Нусры» в районе населенного пункта Харб Нафса. Об этом сообщал источник в социальной сети Twitter (@ShahbaPress). Также Telegram-канал (@NRVR11) передавал, что артиллерия армии САР ведет обстрел позиций радикалов в районе города Аль-Латамина. Сирийские ВВС нанесли ряд ударов по укрепрайонам боевиков в окрестностях населенного пункта Аль-Хурзания и Каср ибн Вардан на севере провинции Хама. Об этом писал военный источник в Telegram (@NRVR11).

Провинция Хасака

В районе города Маркада фиксировались боестолкновения между Сирийскими демократическими силами (SDF) и террористами ИГИЛ. По данным местного источника в социальной сети Twitter (@olay5554) под контроль курдских отрядов ополчения перешли водная станция и блокпост полиции. Ранее в результате ожесточенных боев с радикалами «Исламского государства» бойцам «демократической армии» удалось пресечь попытку ИГ прорваться к Дейр эз-Зору. Согласно сведениям подконтрольных ИГИЛ источников, курдские отряды потеряли в столкновениях 10 бойцов, еще 12 получили ранения.

Провинция Эль-Кунейтра

В центральной части провинции Эль-Кунейтра возобновились перестрелки между Сирийской арабской армии (САА) и радикальными группировками. Боевики открыли огонь по расположениям армии САР недалеко от города Аль-Баас, а также по мирным кварталам населенного пункта Хадер. В результате было убито 13 гражданских лиц. В ответ на действия боевиков солдаты САА начали обстрел укреплений «Джебхат ан-Нусры» в районе Джуббата Аль-Хашаб.

ВС Израиля провели артиллерийский обстрел позиций Сирийской арабской армии (САА) в районе Кус аль-Синдияна, сообщил один из местных источников в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@MIG29_). По данным автора публикации, при артобстреле со стороны израильской армии солдаты правительственных войск Сирии не пострадали.

Ирак

Утром иракская армия перекрыла дорогу Киркук – Эрбиль, передавал местный источник в Twitter (@XDzTg5Fx3edp1jX). По данным автора публикации, на шоссе отмечались вооруженные столкновения между солдатами правительственных сил и бойцами «Пешмерги». Накануне провинция Киркук полностью перешла под контроль вооруженных сил Ирака и Сил народной мобилизации. Однако часть курдских отрядов продолжает оказывать сопротивление проправительственным войскам, несмотря на приказ командования. Позже местный источник в социальной сети Twitter (@raman_kanjo) передавал, что бойцы «Пешмерги» захватили нефтяное поле Хормаля в северо-западной части региона. Позже ополченцы курдских отрядов установили блокпосты на дороге между Эрбилем и Киркуком, объявив территорию шоссе мирной зоной. Об этом сообщил Elaph Journal.

Курдское населения города Ханакин вышло на акцию протеста, передает военный источник в Twitter (@Conflicts). В ответ на недовольство жителей населенного пункта иракские силовики открыли огонь по протестующим. Нестабильная ситуация в провинции Киркук стала причиной массового оттока курдского населения из провинции. По данным Twitter-канала (@AL_Sdara_News), за последние несколько дней Киркук покинуло 100 000 курдов.

Военный источник сообщал на своей странице в социальной сети Twitter (@v5aeHv9U9xX0C6E), что террорист-смертник ИГ атаковал позиции иракской армии в районе Аль-Хави на юге провинции Салах эд-Дин. В результате инцидента погибло шесть бойцов правительственных сил Ирака и еще 9 солдат получили ранения.

Iraqi News передавало, что на севере Багдада прогремел взрыв. По данным информационного агентства, самодельное взрывное устройство было заложено в промышленной зоне иракской столицы. В результате происшествия пострадало четверо мирных жителей города.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)