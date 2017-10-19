Путин согласился с высказыванием Шредера, что является «демократом чистой воды»

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Сочи, 19 октября. Президент России Владимир Путин согласился с высказыванием бывшего федерального канцлера ФРГ Герхарда Шредера о том, что он «демократ чистой воды». Об этом глава государства заявил в ходе заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

«Все-таки прав был Шредер, когда сказал, что Путин — это демократ чистой воды. Я не могу сопротивляться…», — отметил в ходе пленарной сессии форума «Валдай» модератор дискуссии Федор Лукьянов.

«Правильно, он правильно говорил», — сказал Путин.

В 2004 году, выступая в ток-шоу, Герхард Шредер утвердительно ответил на вопрос телеведущего, можно ли назвать Владимира Путина «демократом чистой воды». В 2014 году бывший канцлер Германии в преддверии своего 70-летия опубликовал книгу-интервью, в которой подтвердил свои убеждения десятилетней давности: «Я не пересматриваю своего отношения к Путину. И я верю ему, что его целями являются функционирующая демократия и стабильное государственное устройство… Я убедился в этом во многих беседах».



