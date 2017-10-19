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«Зенит» на своем поле победил «Русенборг» в матче Лиги Европы
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    «Зенит» на своем поле победил «Русенборг» в матче Лиги Европы

    21:58  19 Октября 2017
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    «Зенит» на своем поле победил «Русенборг» в матче Лиги Европы

    Санкт-Петербург, 19 октября. Питерский «Зенит» на своем поле уверенно победил норвежский «Русенборг» в матче третьего тура Лиги Европы — 3:1. 

    Победу команды Роберту Манчини обеспечил хет-трик Риогни. Интересно, что счет матча был открыт уже на первой минуте встречи. Гости ответили голом Хелланна под занавес поединка.

    Уверенная победа над чемпионом Норвегии позволила питерцам сохранить лидерство в группе L Лиги Европы. После трех туров у «Зенита» 9 очков. На три пункта меньше у «Реала Сосьедад».

    Ранее московский «Спартак» разгромил «Севилью» в Лиге чемпионов.

    Автор: Сергей Свазовский
    #петербург #зенит #лига европы #манчини #ригони #русенборг
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