«Зенит» на своем поле победил «Русенборг» в матче Лиги Европы

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Санкт-Петербург, 19 октября. Питерский «Зенит» на своем поле уверенно победил норвежский «Русенборг» в матче третьего тура Лиги Европы — 3:1.

Победу команды Роберту Манчини обеспечил хет-трик Риогни. Интересно, что счет матча был открыт уже на первой минуте встречи. Гости ответили голом Хелланна под занавес поединка.

Уверенная победа над чемпионом Норвегии позволила питерцам сохранить лидерство в группе L Лиги Европы. После трех туров у «Зенита» 9 очков. На три пункта меньше у «Реала Сосьедад».

Ранее московский «Спартак» разгромил «Севилью» в Лиге чемпионов.