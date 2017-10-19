Сирия новости 19 октября 22.30: ВС Израиля ведут обстрел позиций САА в Эль-Кунейтре, в Даръа уничтожено 12 боевиков ССА

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Сирия, 19 октября. Израильская армия ведет артобстрел позиций САА в Эль-Кунейтре, в боях с ИГ1 в Даръа ликвидировано 12 боевиков ССА, гуманитарная помощь прибыла в провинции Хомс и Дейр эз-Зор. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят удары по ИГ в Хомсе, наносят удары по позициям «Тахрир аш-Шам» в Идлибе и Хаме, обеспечивают продвижение САА в Дейр эз-Зоре.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут бои с «Ан-Нусрой» в Дамаске, ведут обстрел позиций боевиков в Эль-Кунейтре, при поддержке ВКС РФ продвигаются в Дейр эз-Зоре.

«Исламское государство»: противостоит «Тахрир аш-Шам» в Хаме, теряет позиции в Дейр эз-Зоре.

«Тахрир аш-Шам»: теряет позиции в Дамаске, ведет бои с ИГ на востоке Хамы.

Сирийская свободная армия (ССА): потеряла 12 боевиков в Даръа.

Курды: освободили от ИГ поселение в Дейр эз-Зоре.

Провинция Дамаск

В Восточной Гуте Дамаска продолжается противостояние между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными группировками. Военный Telegram-канал (@C_Military1) сообщает, что в результате столкновений правительственных войск с боевиками «Джебхат ан-Нусры»1 в районе Бейт Джинн, солдатам армии САР удалось установить контроль над высотой Тель Бардайя.

Информационное агентство Damascus Now опубликовало на своей странице в Facebook (@dimashq.now) информацию о том, что завтра утром правительство САР запустит автобусы Дамаск – Эс-Сувейда для всех желающих посетить похороны Исаама Захреддина и отдать дань уважения сирийскому генералу. Напомним, один из самых известных военачальников САА, прославившийся во время обороны Дейр эз-Зора, погиб, подорвавшись на мине, 18 октября.

Провинция Хомс

Военный Telegram-канал (@SRNN2011) сообщает, что ВВС Сирии и российские ВКС продолжают наносить удары по зонам дислокации террористов «Исламского государства»1 в районе города Аль-Карьятейн. Ранее сообщалось, что правительственные войска при поддержке ВКС РФ освободили от террористов ИГ район Аль-Мармаля и ряд высот к северу от стратегического населенного пункта.

33 тысячи мирных жителей города Ад Дар аль-Кабира получили гуманитарную помощь, включающую продукты и предметы первой необходимости. Об этом сообщает один из источников в социальной сети Twitter (@WFP_AR).

Провинция Дейр эз-Зор

Демократические силы Сирии (SDF) установили контроль над населенным пунктом Шейх Хамад на северо-востоке провинции Дейр эз-Зор. О продвижении курдских отрядов ополчения в регионе пишет военный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@VivaRevolt).

ВКС РФ продолжают обеспечивать освобождение от ИГИЛ1 населенных пунктов, расположенных на восточном берегу реки Евфрат. Ранее сообщалось, что САА при поддержке ВКС РФ зачистила часть поселения Ат-Табия.

Гуманитарный конвой Красного полумесяца прибыл в провинцию Дейр эз-Зор, передает Damascus Now на своей странице в Facebook (@dimashq.now). По данным информационного агентства, в регион прибыли 15 грузовиков с продуктами питания, медикаментами и предметами первой необходимости.

Провинция Даръа

Один из источников в социальной сети Twitter (@cTRCpGJGk4FLHaQ) сообщает, что террористы группировки «Джейш Халид Ибн аль-Валид», подконтрольной «Исламскому государству», атаковали позиции Сирийской свободной армии (ССА) в районе населенного пункта Аль Бакар в провинции Даръа. По данным автора публикации, в результате нападения ИГИЛовцев, было уничтожено 12 боевиков «свободной армии». Ранее сообщалось, что ССА взяла под контроль школу Вадшама на окраине поселения Тасиль в западной части региона.

Провинция Идлиб

Турецкие военные строят военную базу в районе населенного пункта Сальва на севере провинции Идлиб. Военный Twitter-канал (@QalaatAlMudiq) сообщает, что возведение укреплений производится на возвышенности высотой в 455 метров. Автор публикации подчеркивает, что новые позиции войск Турции находятся недалеко от курдских территорий в провинции Алеппо. Ранее сообщалось, что турецкие военные строят укрепления вдоль сирийско-турецкой границы.

На юге и востоке региона ВКС РФ продолжают наносить удары по дислокации радикалов «Тахрир аш-Шам». Ранее сообщалось, что российская авиация бомбит укрепрайоны исламистов вблизи населенных пунктов Синджар, Абу Зухур и Ат-Таманиа.

Провинция Хама

Военный источник в социальной сети Twitter (@Dalatrm) пишет, что ВКС РФ наносят авиаудары по зонам дислокации радикальных исламистов «Тахрир аш-Шам» на востоке провинции Хама. Ранее сообщалось, что российская авиация бомбит позиции «Джебхат ан-Нусры» и «Исламского государства» в той же части региона.

Напомним, на востоке Хамы продолжается противостояние между боевиками ИГ и «Тахрир аш-Шам». Последние стремятся восстановить контроль над территориями региона, захваченными террористами ИГИЛ. В ходе столкновений обе стороны несут потери в технике и живой силе.

Провинция Эль-Кунейтра

ВС Израиля ведут артиллерийский обстрел позиций Сирийской арабской армии (САА) в районе Кус аль-Синдияна, сообщает один из местных источников в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@MIG29_). По данным автора публикации, при артобстреле со стороны израильской армии солдаты правительственных войск Сирии не пострадали.

Ранее сообщалось также, что в центральной части провинции возобновились перестрелки между САА и радикальными группировками. Боевики открыли огонь по расположениям армии САР недалеко от города Аль-Баас, а также по мирным кварталам населенного пункта Хадер. В результате было убито 13 гражданских лиц. В ответ на действия боевиков солдаты САА начали обстрел укреплений «Джебхат ан-Нусры» в районе Джуббата Аль-Хашаб.

Ирак

Бойцы «Пешмерги» установили блокпосты на дороге между Эрбилем и Киркуком, объявив территорию шоссе мирной зоной. Об этом сообщает Elaph Journal. Ранее сообщалось, что иракская армия перекрывала трассу. На шоссе отмечались вооруженные столкновения между солдатами правительственных сил и бойцами «Пешмерги». Накануне провинция Киркук полностью перешла под контроль вооруженных сил Ирака и Сил народной мобилизации. Однако часть курдских отрядов продолжает оказывать сопротивление проправительственным войскам. Курдское население региона покидает свои дома в провинции Киркук. Местные источники пишут, что из региона уехало более 100 000 жителей.

Курдское населения города Ханакин вышло на акцию протеста, передает военный источник в Twitter (@Conflicts). В ответ на недовольство жителей населенного пункта иракские силовики открыли огонь по протестующим.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)