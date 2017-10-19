Более миллиона жителей Сирии вернулись домой с начала операции при поддержке ВКС РФ

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Хмеймим, 19 октября. Более миллиона жителей Сирии смогли вернуться в свои дома с начала антитеррористической операции ВС САР при поддержке ВКС РФ. Об этом говорится в заявлении Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

По данным центра, сирийцам оказывается необходимая помощь.

«Всего с начала проведения Вооруженными силами Сирии при поддержке ВКС России операции по уничтожению международных террористических группировок к местам постоянного проживания вернулось более одного миллиона шестидесяти пяти тысяч мирных жителей, вынужденных покинуть свои дома, спасаясь от террористов», — говорится в сообщении.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой заявил, что операция против террористов в Сирии близится к завершению.