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Политика
Путин ответил анекдотом на вопрос о возможном участии в выборах-2018
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    Путин ответил анекдотом на вопрос о возможном участии в выборах-2018

    22:06  19 Октября 2017
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    Путин ответил анекдотом на вопрос о возможном новом сроке

    Москва, 19 октября. Президент России Владимир Путин в ходе заседания клуба «Валдай» ответил на вопрос о возможности нового президентского срока, рассказав анекдот.

    Вопрос о возможном участии Путина в предстоящих выборах президента России поднял модератор клуба «Валдай» Федор Лукьянов. Он заметил, что с трудом представляет себе заседания клуба без действующего главы государства. Лукьянов добавил, что Западу без Путина не обойтись: российский президент «консолидирует, мобилизует» его. 

    В ответ российский лидер рассказал анекдот такого содержания.

    «Богатый бизнесмен разорился. Объяснил жене, что нужно пересесть с «Мерседеса» на «Ладу». Вместо особняка на Рублевке придется жить в квартире в Москве. Спрашивает жену: «Будешь ли ты меня после этого любить?» Та отвечает: «Буду очень любить и очень скучать», — сказал Путин.

    В завершение президент добавил: «Так что я не думаю, что по мне так будут долго скучать».

    Ранее Путин назвал ключевую ошибку России в отношениях с Западом.

    Автор: Сергей Свазовский
    #путин #выборы-2018 #валдай #анекдот
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