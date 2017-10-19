Путин ответил анекдотом на вопрос о возможном участии в выборах-2018

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Москва, 19 октября. Президент России Владимир Путин в ходе заседания клуба «Валдай» ответил на вопрос о возможности нового президентского срока, рассказав анекдот.

Вопрос о возможном участии Путина в предстоящих выборах президента России поднял модератор клуба «Валдай» Федор Лукьянов. Он заметил, что с трудом представляет себе заседания клуба без действующего главы государства. Лукьянов добавил, что Западу без Путина не обойтись: российский президент «консолидирует, мобилизует» его.

В ответ российский лидер рассказал анекдот такого содержания.

«Богатый бизнесмен разорился. Объяснил жене, что нужно пересесть с «Мерседеса» на «Ладу». Вместо особняка на Рублевке придется жить в квартире в Москве. Спрашивает жену: «Будешь ли ты меня после этого любить?» Та отвечает: «Буду очень любить и очень скучать», — сказал Путин.

В завершение президент добавил: «Так что я не думаю, что по мне так будут долго скучать».

Ранее Путин назвал ключевую ошибку России в отношениях с Западом.