Москвичи обсуждают будущий памятник Солженицыну: : Авангард здесь неуместен. ФАН-ТВ

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В 2018 году исполняется 100 лет со дня рождения Александра Солженицына. К юбилейной дате по инициативе Дома русского зарубежья имени Солженицына в столице планируют установить памятник знаменитому писателю. Он может появиться в Таганском районе, в сквере между домами 11 и 13 по одноименной улице. Столичные власти запустили открытый творческий конкурс на лучшее архитектурно-скульптурное решение памятника. Как сообщается, в состав жюри войдут представители Министерства культуры, департамента культуры Москвы, Российской академии художеств, Союза московских архитекторов, а также члены семьи писателя. Обладатель первого места получит право на реализацию проекта. Итоги конкурса будут подведены в декабре. Корреспондент ФАН-ТВ решила узнать, каким видят будущий памятник москвичи, и что, по их мнению, нужно отразить в его формах.

Съемочная группа ФАН-ТВ приехала в тот самый сквер, где, возможно, уже в скором времени появится памятник одному из величайших писателей и мыслителей XX века.

– Солженицын должен находиться в позе, которая… не знаю… стремилась бы вперед, к какой-то свободе, как к новому веянию, к выражению каких-то своих новых идей, за которые можно быть, конечно, и покаранным, как это было в Советском Союзе, но которые, тем не менее, рано или поздно, принесут перемены для страны и для человека в лучшую сторону, – говорит Александр.

– Мне кажется, утром многие идут на работу, рядом бизнес-центр как раз – «Фабрика Станиславского», и какая-то позитивная эмоция должна от него (памятника – прим. ред.) исходить, по моему ощущению, – уверена Дарья.

– Конечно же, должен быть сам Александр Солженицын, все-таки его улица. Я так понимаю, он будет где-то здесь, вот в этом сквере, – показывает рукой Александр.

– Это один из вариантов.

– Один из вариантов размещения, да? Мне кажется, что памятник не должен быть наполнен деталями, как недавно была история с памятником Калашникову, и немножко нехорошо получилось у скульптора изобразить некоторые виды оружия. Поэтому я считаю, что должен быть просто Александр Солженицын: просто должен стоять на постаменте, или сидеть, или смотреть на улицу, что здесь происходит, как живут его потомки.

– Чтобы люди некоторые не сопротивлялись… Они как-то многие в штыки принимают, когда какой-то памятник новый в Москве образуется. Поэтому это надо продумать очень хорошо, – считает Нурета.

– Он должен быть не масштабным, – делится своим мнением Сергей. – Он должен быть в таком камерном исполнении, что ли. Не таким помпезным, что ли, не дорогостоящим. Он себя не... Как сказать, как сейчас говорят? Не пиарил…

– Не возвеличивал.

– Да, он не возвеличивал, он не стремился в масс-медиа, не стремился в телевидение, не стремился куда-то, и он прожил, в общем-то, скромную жизнь.

Татьяна уже думала о том, каким должен быть памятник Солженицыну, а потому и отвечает на вопрос корреспондента ФАН-ТВ очень быстро:

– Например, сидящим на стуле или за столом, пишущим что-нибудь.

– То есть, такой классически образ писателя?

– Ну, мне кажется, какой-нибудь авангард здесь неуместен.

Молодой человек по имени Андрей предлагает вполне конкретное решение:

– ГУЛАГ пускай отображают.

– А почему именно его? Почему нужно об этом помнить? Ваше мнение?

– А за что ему дали Нобелевскую? Это самое сильное его произведение, пожалуй. Это просто очень больная тема, очень серьезная и… она очень болезненная для России и для русского народа в целом. Нужно выразить – необязательно, чтобы прямо ее, но в целом – то, что это важная тема.

– Солженицын как бы считается совестью нашей страны, – отмечает Дмитрий. – Должно что-то отражать то, что было в его произведениях показано, да тяжелые годы времен сталинской диктатуры. Возможно, как и многим писателям, его герои должны быть представлены: Иван Денисович и прочие. Скорее всего, как-то так. Может быть, действительно, за столом чтобы он сидел, так сказать, на постаменте. Вокруг – чтобы какие-то герои были. Может быть, как-то война должна быть отражена, он же участник Великой Отечественной войны, в том числе.

– У него была своя линия, своя точка зрения, и он ее всегда, всю жизнь отстаивал. Это, наверное, здорово, – говорит Андрей. – Вы знаете, я не думаю, что там надо делать, чтобы он какое-то движение обозначал, а, мне кажется, что просто вот такой монументальный мужчина, который, как говорится, вошел в историю своим таким пониманием жизни.

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