Путин назвал ключевую ошибку России в отношениях с Западом

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Сочи, 19 октября. Президент России Владимир Путин заявил, что чрезмерное доверие Западу является самой главной ошибкой России во внешней политике. Об этом глава государства заявил в ходе заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

В ходе заседания журналистка из Германии спросила у президента, какие ошибки Россия и Европа совершили за последние 15 лет в отношениях друг с другом.

«Самая главная ошибка с нашей стороны в отношениях с Западом — мы слишком вам доверяли, а ваша ошибка заключается в том, что вы восприняли это доверие как слабость и злоупотребили этим доверием», — сказал Путин.

Глава государства также добавил, что теперь необходимо «перевернуть эту страницу и идти дальше», подчеркнув, что Европе и России нужно строить отношения на базе взаимного уважения и относиться друг к другу, как к «равноправным партнерам».