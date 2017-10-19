Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Экономика
Ford отзывает в России почти 300 седанов Mondeo из-за проблем с тормозами
Политика
Путин назвал ключевую ошибку России в отношениях с Западом
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин назвал ключевую ошибку России в отношениях с Западом

    21:34  19 Октября 2017
    115

    Путин назвал ключевую ошибку России в отношениях с Западом

    Сочи, 19 октября. Президент России Владимир Путин заявил, что чрезмерное доверие Западу является самой главной ошибкой России во внешней политике. Об этом глава государства заявил в ходе заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

    В ходе заседания журналистка из Германии спросила у президента, какие ошибки Россия и Европа совершили за последние 15 лет в отношениях друг с другом.

    «Самая главная ошибка с нашей стороны в отношениях с Западом — мы слишком вам доверяли, а ваша ошибка заключается в том, что вы восприняли это доверие как слабость и злоупотребили этим доверием», — сказал Путин.

    Глава государства также добавил, что теперь необходимо «перевернуть эту страницу и идти дальше», подчеркнув, что Европе и России нужно строить отношения на базе взаимного уважения и относиться друг к другу, как к «равноправным партнерам».

    Автор: Алексей Громов
    #путин #запад #европа #отношения
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Пушков: Путин напомнил, что геополитическое насилие разрушает мировой порядок

        Пушков: Путин напомнил, что геополитическое насилие разрушает мировой порядок

        20:12   19 Октября 2017
        100
        Путин: Террористов в Сирии в ближайшее время добьем

        Путин: Террористов в Сирии в ближайшее время добьем

        18:57   19 Октября 2017
        517
        Путин: Сложные узлы нужно не разрубать, а распутывать

        Путин: Сложные узлы нужно не разрубать, а распутывать

        17:01   19 Октября 2017
        125
        «Киев, вставай!»: на что жалуются и к чему призывают лидеры нового Майдана

        «Киев, вставай!»: на что жалуются и к чему призывают лидеры нового Майдана

        13:18   19 Октября 2017
        4359