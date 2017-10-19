Путин назначил экс-главу Дагестана спецпредставителем по сотрудничеству с Каспием

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Москва, 19 октября. Глава государства Владимир Путин принял решение назначить бывшего руководителя Дагестана Рамазана Абдулатипова на пост специального представителя президента Российской Федерации по вопросам гуманитарного и экономического сотрудничества с государствами Каспийского региона. Соответствующий указ был опубликован официальном интернет-портале правовой информации.

«Нужен комплексный подход к развитию Каспийского региона, и важно состыковывать интересы всех прикаспийских государств, не ущемляя никого, не пренебрегая никем, чтобы это было равноправное сотрудничество», — цитирует слова Абдулатипова ТАСС.

Политик указал на то, что российской стороне выгодно развитие интеграционных процессов в регионе.

Напомним, ранее бывший глава Дагестана Рамазан Абдулатипов заявил о том, что он смог вернуть достоинство республике.