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Политика
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Украина
Митингующие в Киеве расходятся: под Радой остаются только люди Саакашвили
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    Митингующие в Киеве расходятся: под Радой остаются только люди Саакашвили

    21:19  19 Октября 2017
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    Митингующие в Киеве расходятся: под Радой остаются только люди Саакашвили

    Киев, 19 октября. Представители партии «Рух новых сил» экс-президента Грузии Михаила Саакашвили продолжают протестовать под зданием Верховной рады Украины в Киеве. Другие участники акции расходятся. Об этом сообщают украинские СМИ.

    По словам активиста Александра Леменова, «Рух новых сил» продолжит отстаивать свою позицию у здания парламента.

    Он добавил, что остальные участники протестного выступления будут добиваться целей иными методами, пишет Газета.ru.

    Накануне действия Михаила Саакашвили прокомментировали в МВД Украины.

    Автор: Сергей Свазовский
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