Митингующие в Киеве расходятся: под Радой остаются только люди Саакашвили

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Киев, 19 октября. Представители партии «Рух новых сил» экс-президента Грузии Михаила Саакашвили продолжают протестовать под зданием Верховной рады Украины в Киеве. Другие участники акции расходятся. Об этом сообщают украинские СМИ.

По словам активиста Александра Леменова, «Рух новых сил» продолжит отстаивать свою позицию у здания парламента.

Он добавил, что остальные участники протестного выступления будут добиваться целей иными методами, пишет Газета.ru.

Накануне действия Михаила Саакашвили прокомментировали в МВД Украины.