Порошенко надеется на отмену депутатской неприкосновенности в начале 2018 года

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Киев, 19 октября. Президент Украины Петр Порошенко рассчитывает, что Верховная рада окончательно отменит депутатскую неприкосновенность в ходе следующей сессии, которая начнется в феврале 2018 года.

Ранее Верховная рада Украины поддержала законопроект о снятии депутатской неприкосновенности и направила его на экспертизу в Конституционный суд.

Порошенко подчеркнул, что депутатам Рады удалось сделать ответственный политический шаг, который позволит отменить их неприкосновенность.

«Считаю, что уже на следующей сессии Верховная рада не потеряет смелости и даст 300 голосов за окончательное и бесповоротное решение этой проблемы», — написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Стоит отметить, что снятие депутатской неприкосновенности является одним из требований участников акции протеста, которые разбили палаточный городок у стен Рады.