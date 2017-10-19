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Экономика
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Украина
Порошенко надеется на отмену депутатской неприкосновенности в начале 2018 года
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    Порошенко надеется на отмену депутатской неприкосновенности в начале 2018 года

    21:37  19 Октября 2017
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    Порошенко надеется на отмену депутатской неприкосновенности в начале 2018 года

    Киев, 19 октября. Президент Украины Петр Порошенко рассчитывает, что Верховная рада окончательно отменит депутатскую неприкосновенность в ходе следующей сессии, которая начнется в феврале 2018 года.

    Ранее Верховная рада Украины поддержала законопроект о снятии депутатской неприкосновенности и направила его на экспертизу в Конституционный суд.

    Порошенко подчеркнул, что депутатам Рады удалось сделать ответственный политический шаг, который позволит отменить их неприкосновенность.

    «Считаю, что уже на следующей сессии Верховная рада не потеряет смелости и даст 300 голосов за окончательное и бесповоротное решение этой проблемы», — написал Порошенко на своей странице в Facebook.

    Стоит отметить, что снятие депутатской неприкосновенности является одним из требований участников акции протеста, которые разбили палаточный городок у стен Рады.

    Автор: Алексей Громов
    #украина #порошенко #верховная рада
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