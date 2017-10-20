Сирия новости 20 октября 07.00: протурецкие группировки блокируют кантон Африн; США продолжают готовить боевиков в Ат-Танфе

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Сирия, 20 октября. Протурецкие группировки блокируют кантон Африн; США продолжают готовить боевиков в Ат-Танфе; ИГ1 использует смертников против курдов в провинции Дейр эз-Зор. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Исламское государство»: использует смертников против курдов в провинции Дейр эз-Зор.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: оборудовал минометные позиции в Абу Дали провинции Хама.

Международная коалиция: продолжает готовить боевиков в Ат-Танфе.

«Демократические силы Сирии» (SDF): встретили ожесточенное сопротивление ИГ в провинции Дейр эз-Зор.

Провинция Алеппо

Как сообщают источники в Telegram (@Osama_Masre2011), Турция использует подконтрольные ей группировки так называемой «умеренной» оппозиции для блокирования курдского кантона Африн. Есть информация о том, что протурецкими силами уже контролируются контрольно-пропускные пункты в районах населенных пунктов Газзавия и Сиджараз.

Напомним, на стороне Турции выступают 15 вооруженных формирований, среди которых «Ахрар аш-Шам», «Джейш аль-Ислам», «Лива аль-Нухба» и другие. Ранее они уже участвовали в операции «Щит Евфрата» на севере провинции.

Тем временем, по данным источника в Twitter (@IvanSidorenko1), ВВС Сирии нанесли несколько авиаударов по позициям боевиков в западном районе города Алеппо аль-Рашидин.

Провинция Хомс

По информации Telegram-канала @SRNN2011, США продолжают готовить группировку проамериканских боевиков в районе базы Ат-Танф и лагеря беженцев «Рукбан», расположенных недалеко от сирийско-иракской границы. В состав группировки входят такие вооруженные формирования как «Усуд аль-Шаркия», «Бригады мучеников имени Ахмада аль-Абдо» и «Шухада Аль-Карьятейн». Отмечается, что общая численность группировки может превышать 1000 боевиков.

По мнению многих экспертов, эта группировка необходима США для поддержания постоянной напряженности на юге Сирии.

Напомним, официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков в своем заявлении относительно недавнего прорыва боевиков «Исламского государства» к населенному пункту Аль-Карьятейну назвал район Ат-Танфа «черной дырой» из которой боевики проникают в другие районы Сирии. Так, в начале октября несколько сотен боевиков выехали из лагеря беженцев «Рукбан», расположенном близ Ат-Танфа, и, проехав через территорию Иорданию, вошли в южную зону деэскалации в провинции Даръа. Игорь Конашенков также предупредил США, что в случае срыва перемирия на юге Сирии всю ответственность будет нести исключительно американская сторона.

Провинция Дейр эз-Зор

Как сообщает источник в Telegram (@SyrianEndeavour), на восточном берегу Евфрата боевики «Исламского государства» не оставляют попыток сдержать наступление правительственных войск, продолжая обороняться и минируя территории, с которых вынуждены отступать.

Проамериканские курдские формирования «Демократические силы Сирии» и «Отряды народной самообороны» встретили ожесточенное сопротивление со стороны ИГ в населенном пункте Хармошия. По данным источника в Telegram (@ Ebaa_Agency), боевики активно используют против курдов смертников.

Вместе с тем, в микроблоге @VivaRevolt сообщается, что бойцам SDF удалось захватить у террористов н.п. Бусейтин, расположенный к северо-востоку от н.п. Ас-Сувар.

Если верить информации источника в Twitter (@MIG29_), «Исламское государство» из-за нехватки топлива вынуждено пересаживаться на мотоциклы, устанавливая на них стрелковое оружие.

В самом Дейр эз-Зоре боевики «Исламского государства» всеми силами пытаются сохранить контроль над кварталами Бааджин, Эль-Сенох, Эль-Оммаль и Эль-Арфи, сообщает источник в Twitter (@PetoLucem).

Провинция Идлиб

Источник в Twitter (@khalediskef) сообщает, что местные жители населенного пункта Эд-Дана провели демонстрацию против боевиков террористического альянса «Джебхат ан-Нусры» «Хайят Тахрир аш-Шам». Причиной этому послужили участившиеся случаи арестов мирных граждан террористами. По некоторым данным, распространяемым в Telegram (@aejkhalil), акция возымела нужный эффект, и полевые командиры решили приостановить аресты.

Кроме этого, по информации источника в Twitter (@sokoralghab), руководство «Джебхат ан-Нусры» готовит новые силы для переброски их на северо-восток провинции Хама, где «Хайят Тахрир аш-Шам» сейчас ведет ожесточенные бои с «Исламским государством»1.

Провинция Хама

Противостояние двух главных группировок радикальных исламистов «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Исламского государства» продолжается на северо-востоке провинции. Как сообщает источник в Telegram (@alnsrarmy), террористический альянс «Джебхат ан-Нусра»1 перебросил подкрепление из населенного пункта Якубия в Рахаджан. Кроме этого, в районе недавно занятой «Хайят Тахрир аш-Шам» деревни Абу-Дали боевики оборудовали минометные позиции и осуществили доставку боеприпасов.

По последним данным от источника (@QalaatAlMudiq), боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» захватили у ИГ деревню аль-Джакусия на северо-востоке провинции, убив более 10 террористов.

Ирак

Отряды «Исламского государства» пытаются выстроить линию обороны вокруг населенного пункта Эль-Каим, являющегося главным переходным пунктом боевиков на сирийско-иракской границе, сообщает источник в Twitter (@SyrianEndeavour). Хотя ранее сообщалось, что ВС Ирака готовят операцию по освобождению этого района от боевиков ИГ, иракские правительственные войска не предпринимают пока никаких активных действий.

По данным источника в Twitter (@HadiAlabdallah), группировка «Исламского государства», которая действует на территории иракской провинции Анбар, может насчитывать свыше тысячи человек.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)