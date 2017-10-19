Путин пошутил про арифметические способностии Керри
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Сочи, 19 октября. Президент РФ Владимир Путин пошутил об арифметических способностях экс-госсекретаря США Джона Керри.
В ходе итоговой сессии международного дискуссионного клуба «Валдай», которая завершилась в Сочи в четверг, экс-президент Афганистана Хамид Карзай заявил, что американцы назвали Афганистан «очень крутой демократической страной», и пожаловался, что Керри приезжает туда считать голоса на выборах.
«Это наша демократия», — заявил Карзай.
«Джон хороший парень, но, видимо, с арифметикой у него пока не очень», — пошутил в ответ Путин.