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Политика
Путин рассказал о беспрецедентной антироссийской кампании в США
Политика
Путин пошутил про арифметические способностии Керри
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    Путин пошутил про арифметические способностии Керри

    20:49  19 Октября 2017
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    Путин пошутил про арифметические способностии Керри

    Сочи, 19 октября. Президент РФ Владимир Путин пошутил об арифметических способностях экс-госсекретаря США Джона Керри.

    В ходе итоговой сессии международного дискуссионного клуба «Валдай», которая завершилась в Сочи в четверг, экс-президент Афганистана Хамид Карзай заявил, что американцы назвали Афганистан «очень крутой демократической страной», и пожаловался, что Керри приезжает туда считать голоса на выборах.

    «Это наша демократия», — заявил Карзай.

    «Джон хороший парень, но, видимо, с арифметикой у него пока не очень», — пошутил в ответ Путин.

    Автор: Катерина Михайлиди
    #путин #сша #афганистан #керри #карзай
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