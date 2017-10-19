Донбасс сегодня: война вернулась в Донецк, в Мариуполе полицейские избили беременную женщину

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Донбасс, 19 октября. ВСУ обстреливают Донецк. В Мариуполе полицейские избили беременную женщину. Украинские СМИ грезят «российско-сирийским спецназом». Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Синхронное обострение

В Киеве нарастает напряжение, рискующее перерасти в новый, возможно. самый кровопролитный майдан за всю историю Украины. Одновременно с этим отмечается резкое обострение ситуации на линии фронта в Донбассе. Информация о колоннах тяжелой техники и машинах с живой силой ВСУ и Нацгвардии, движущихся в сторону Донецка и Луганска, приходит постоянно.

Об этом сообщают как сами мирные жители, приезжающие ежедневно в ДНР и ЛНР, так и специалисты Совместного центра контроля и координации прекращения огня, военная разведка народных республик.

Похоже, для киевского режима во главе с президентом Порошенко на данном этапе единственным действенным способом удержать власть, успокоить протестующих и переключить внимание страны является новый виток кровопролития в Донбассе. Это и было накануне продемонстрировано, когда под минометным огнем ВСУ снова оказались жилые кварталы Донецка.

Оперативная обстановка

За минувшие сутки по территории 24 населенных пунктов ДНР и ЛНР с позиций киевских силовиков было выпущено более 1200 боеприпасов. При этом сообщается, что огонь велся из минометов калибром 120 и 82 мм, штатного вооружения танков, БМП и БТР. 90% всех «прилетов» пришлось по ДНР. Одних только мин и танковых снарядов по республике было выпущено более 320.

Также украинские силовики применяли ручные противотанковые и автоматические станковые гранатометы, а также крупнокалиберное и легкое стрелковое оружие. Режим прекращения огня был нарушен украинской стороной 59 раз.

Полицейские Мариуполя избили беременную женщину

Женщина находилась на втором триместре беременности, когда в ее дом ворвались оперативники мариупольской полиции и начали избивать ее и ее мужа. Об этом сообщают операторы Горячей линии правоохранительных органов Донецкой народной республики. После избиения у потерпевшей случился выкидыш.

Жительница города Политыкина И. П., 1974 года рождения, уже более двух лет незаконно удерживается в СИЗО №7 Мариуполя. Отмечается, что в ходе налета, произошедшего еще зимой 2015 года, оперативники подбросили супружеской паре наркотические вещества и шприцы. Пострадавшая обращалась в суд с ходатайством об изменении меры пресечения на «домашний арест», так как на свободе у нее осталась тяжело больная дочь. Но украинский суд ее доводы проигнорировал.

Новые «российские» войска

Сознание уставшей от банальных и повторяющихся сообщений о мнимом «российском вторжении» украинской аудитории на этот раз побаловали «лучшие» телеканалы и интернет-издания Украины. «Россия перебросила на юг Донетчины спецназовцев из Сирии», пишут «самые честные» СМИ, ссылаясь на данные разведчиков из сюжета ТСН.

В указанном сюжете боец ВСУ вполне адекватно рассказывает о ситуации на передовой, потом говорит о вражеских диверсантах и о неких разведданных, согласно которым, «ДРГ могут зайти с той стороны (имеется в виду с другой стороны линии разграничения — прим. ФАН) и совершить какие-то действия…». На этом моменте повествование бойца обрывается закадровым голосом репортера, который вещает: «То ребята о стае российских спецназовцев, которые воевали в Сирии и их, говорят разведчики, будто бы на днях кремлевские генералы перекинули в Новоазовск».

Почему бойца прервал закадровый спич журналиста, предельно ясно. Потому что на самом деле никто из украинских военнослужащих и не собирался придумывать фейковых сирийских спецназовцев, но журналисты ТСН все сделали сами, озвучив новый «темник» и немного порадовав свою аудиторию.